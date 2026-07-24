'Netcompany INEOS strikt grote naam'

De Tour de France gaat momenteel met zowat alle aandacht lopen in wielerland, maar ondertussen beweegt er ook wat op de transfermarkt. Zo haalt Netcompany INEOS een pion binnen van EF Education-EasyPost.

Volgens Het Laatste Nieuws is Michael Valgren op weg naar Netcompany INEOS. De 34-jarige Deen zou volgens de krant zelfs al een akkoord hebben met de Britse formatie. Zijn leeftijd zou geen probleem vormen voor zijn nieuwe werkgever. Het is niet duidelijk tot wanneer hij tekent.

Niet de eerste de beste

Valgren is niet de eerste de beste. Hij won dit jaar een rit in zowel Tirreno-Adriatico als de Giro. Hij is momenteel ook actief in de Tour de France, waarin hij nog altijd op ritwinst aast. Verder liet Valgren zich ook gelden in het klassieke werk. In 2018 won hij de Omloop Het Nieuwsblad én de Amstel Gold Race.

Valgren rijdt al sinds 2021 voor EF Education-EasyPost, het team waar hij zijn grootste successen behaalde. Daarvoor was hij in de WorldTour ook aan de slag bij NTT Pro Cycling, Team Dimension Data, Astana Pro team en Tinkoff.

Zware val in de Route d’Occitanie

In 2022 kwam Valgren zwaar ten val in de Route d’Occitanie. Hij ging in een afdaling over een vangrail en viel diep naar beneden. Valgren brak zijn bekken en liep schade op aan zijn heup en knie. Hij had het mentaal moeilijk, maar knokte terug. In de herfst van zijn carrière maakt hij nu een mooie transfer.