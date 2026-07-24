Dit doet Remco Evenepoel als de besten: "Impressionant hoe hij daarmee omgaat"

Remco Evenepoel is aan een uitstekende Tour de France bezig. Onze landgenoot ligt nog altijd op koers voor de tweede plaats en laat de benen spreken op de Franse wegen. Maar ook naast de fiets maakt hij indruk.

Evenepoel zakte na een uitgekiende voorbereiding met stevige ambities af naar de Tour. Met Parijs in zicht lijkt hij die ook waar te maken. Evenepoel is na het uitvallen van Jonas Vinegaard tweede in het klassement. De Aerokogel van Schepdaal won de vijftiende rit en haalde een dag later stevig uit in de tijdrit.

Evenepoel krijgt veel kritiek

Toch ontsnapt ook Evenepoel niet aan negatieve kritiek en online commentaar. Dat ziet ook collega-renner Vlad Van Mechelen. "Hij is iemand die vrij veel kritiek over zich heen krijgt", zegt Van Mechelen bij Het Laatste Nieuws. "Te veel, zelfs. Waarschijnlijk is hij de renner die daar het meest mee te maken krijgt."

Van Mechelen ziet hoe Evenepoel erin slaagt om alles van zich af te laten glijden. "Ik vind het echt impressionant hoe hij daarmee omgaat. Dat is niet zo evident als het lijkt."

"Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen, niemand is erop getraind om ‘robotisch’ te zijn en het niet aan zijn hart te laten komen. Ik zeg daar ‘chapeau’ tegen."

Jasper Philipsen

Jasper Philipsen sprak in deze Tour al openlijk over de negatieve kritiek die hij online kreeg toen het minder liep. Om zich te beschermen, heeft hij zelfs zijn Instagram verwijderd, vertelde hij bij Sporza.

Evenepoel herkent zich in de situatie van Philipsen, gaf hij eerder deze week aan bij VTM Nieuws. "Het hoort er tegenwoordig blijkbaar bij doordat iedereen elkaar zo makkelijk kan bereiken via sociale media."

Ook Evenepoel heeft zijn Instagram verwijderd. Hij ziet er het nut niet van in en heeft er momenteel geen nood aan. Op die manier beschermt hij zichzelf (deels) tegen de negatieve kritiek die hij over zich heen krijgt. Zoals Van Mechelen aangeeft, zijn renners geen robots, maar dat wordt online wel eens vergeten.