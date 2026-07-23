TDF LIVE: beresterke Richard Carapaz soleert naar zege in Orcières-Merlette
We zijn vandaag toe aan rit 18 van de Tour de France. Dat leek de laatste kans te worden voor de vluchters. Richard Carapaz was de sterkste.
TDF LIVE: beresterke Carapaz soleert naar zege in Orcières-Merlette
Richard Carapaz had zijn zinnen gezet op de achttiende etappe van de Tour en hij heeft zijn doel bereikt. De Ecuadoriaan was ijzersterk op de slotklim van eerste categorie en gooide zijn medevluchters overboord na meerdere versnellingen.
Carapaz kwam alleen binnen en hield uiteindelijk 45 seconden over op de Zwitser Mauro Schmid en de Amerikaan Matteo Jorgensen. Valentin Paret-Peintre werd vierde en Tobias Halland Johannessen vijfde. Voor Carapaz is het de tweede ritzege ooit in de Tour de France.
Remco Evenepoel en Tadej Pogacar kwamen binnen op 4 minuten en 35 seconden. Het verschil tussen de twee tenoren blijft 4 minuten en 32 seconden.
🚂 La Locomotora del Carchi 🇪🇨 #TDF2026 pic.twitter.com/fd8fpJmTz8— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026
TDF LIVE: Pogacar ziet een eerste ploegmaat opgeven!
Een tegenvaller voor UAE en Tadej Pogacar. De gele trui ziet met Brandon McNulty een eerste ploegmaat uit de Tour verdwijnen. De Amerikaan reed al even voor de bezemwagen en is nu verlost uit zijn lijdensweg. McNulty werd na de tijdrit nog aangereden door een auto.
Ondertussen hebben we nog zes koplopers: Jorgensen, Carapaz, Paret-Peintre, Schmid, Johannessen en Raúl García. Dat is een zeer mooie groep met een pak mogelijke winnaars.
Ze hebben met nog 19 kilometer te gaan 2 minuten en 11 seconden voorsprong op de achtervolgende groep. Daarna volgt een groep met Quinn Simmons op ongeveer 5 minuten. Het peloton volgt op meer dan 7 minuten.
Paret-Peintre blijft ondertussen punten sprokkelen voor de bolletjestrui. De Fransman pakt 2 punten op de Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes en nadert met 65 stuks tot op 5 eenheden van Tadej Pogacar.
🏁 19 km— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 23, 2026
⛰️ Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (cat. 3) ⛰️
1️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 2 pts
2️⃣ 🇪🇨 Richard Carapaz, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/4gisIMCbRQ
TDF LIVE: Pedersen deelt klap uit aan Philipsen in puntenklassement
Mads Pedersen leek vandaag maar één doel te hebben: meespringen in de kopgroep om de volle buit te pakken aan de tussensprint. En dat is de Deen ook gelukt.
Hij pakt 25 punten in Corps. Hij neemt zo 32 punten voorsprong op Jasper Philipsen in het puntenklassement. Een mooi en mogelijk beslissend kloofje in deze fase van de Tour.
"Het zou best kunnen dat het groen hier gewonnen wordt in een bergrit", zei commentator José De Cauwer tijdens de liveuitzending van Sporza. Met nog twee bergritten en de slotetappe naar Parijs is het nog mogelijk voor Philipsen, maar het zal moeilijk worden.
⚪️🔴 Classement provisoire ⚪️🔴— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 23, 2026
🥇 🇸🇮 Tadej Pogacar, 70 pts
🥈 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 63 pts
🥉 🇪🇨 Richard Carapaz, 52 pts
⚪️🔴 Il reste deux ascensions et un maximum de 12 points à empocher aujourd'hui. 🧮#TDF2026 https://t.co/TRI28Vxftr
TDF LIVE: dit is de stand van zaken in etappe 18
Met nog 75 kilometer te gaan is de kopgroep gegroeid tot veertien man. Onder meer Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en Egan Bernal (Netcompany Ineo) zijn komen aansluiten bij de zeven oorspronkelijke koplopers.
Een grote achtervolgende groep van 28 renners hangt op 56 seconden. Daarin zitten onder meer Quin Simmons (Lidl-Trek), Jasper Stuyven en Louis Vervaeke (beiden Soudal Quick-Step). Het peloton volgt op 5 minuten en 29 seconden van de koplopers, die beginnen aan de Côte des Terrasses. Daarna gaan we naar de tussensprint en de laatste twee beklimmingen van de dag.
💨💨💨#TDF2026 pic.twitter.com/BHrGmLNwYd— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026
TDF LIVE: Pogacar ziet al drie ploegmaats afhaken
De etappe van vandaag lijkt op het lijf geschreven van de vluchters. Er heeft zich een groepje van zeven renners afgeschud, met daarin enkele mooie namen: Matteo Jorgensen, Thymen Arensman, Tobias Halland Johannessen en groene trui Mads Pedersen. Ook Felix Engelhardt, Pablo Castrillo en Nicolas Breuillard zijn van de partij. Het verschil met het peloton is 40 seconden.
Romain Grégoire staat op het punt om aan te sluiten bij de vluchters. In het peloton is Tadej Pogacar al enkele ploegmaats kwijt. Brandon McNulty, Tim Wellens en Florian Vermeersch konden het tempo niet volgen en moesten lossen. Adam Yates kende op woensdag een moeilijke dag, maar is wel gestart.
🏁 132 km - ⏱️ 40''💛— Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 23, 2026
Parmi les 7 échappés, Tobias Johannessen est le mieux classé au général. Il était ce matin 16ème à 51'19'' de Tadej Pogacar. Il est le seul coureur à moins d’une heure du leader. 💛#TDF2026 #MaillotJauneLCL https://t.co/sJqqCkAji8
We zijn vandaag toe aan rit 18 van de Tour de France. Dat lijkt de laatste kans te worden voor de vluchters. Wij blikken vooruit.
De achttiende rit van deze Tour loopt van Voiron – de aankomstplaats van gisteren – naar Orcières-Merlette. Er moeten in totaal 185,2 kilometer afgelegd worden met onderg 3900 hoogtemeters. Geen gemakkelijke opdracht dus in een etappe die op papier iets lijkt voor de vluchters.
Vijf gecategoriseerde cols
Onderweg liggen vijf gecategoriseerde cols. De renners moeten allereerst aan de bak op de Côte d’Engins, een col van eerste categorie (11,4 kilometer aan 5,4%). Daarna gaat het richting de Côte de Monteynard, de Côte des Terrasses en de Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Die eerste klim is er een van tweede categorie, terwijl de laatste twee van derde categorie zijn.
Het slotakkoord volgt op de klim van eerste categorie naar aankomstplaats Orcières-Merlette. Die is 7,1 kilometer lang en stijgt met een gemiddeld percentage van 6,7%. De winnaar van vandaag zal over voldoende punch moeten beschikken om het af te maken.
De favorieten
De rit van vandaag lijkt gesneden koek voor Richard Carapaz. De ervaren Ecuadoriaan van EF Education-EasyPost trok al ten aanval in deze Tour en toonde dat hij over goede benen beschikt. Vandaag krijgt hij een rit voorgeschoteld die hem op het lijf geschreven is. Carapaz beschikt over de inhoud om ver te gaan in de aanval en de versnelling om het verschil te maken op de slotklim.
Wat kan Quin Simmons? De Amerikaan van Lidl-Trek toonde zich al heel aanvalslustig de voorbije 2,5 weken en zou ook vandaag weleens zijn duivels kunnen ontbinden.
Tobias Halland Johannessen (Uno-X) vormt dan weer geen bedreiging meer in het algemeen klassement en zal daardoor een vrijgeleide krijgen om mee te springen in de vlucht.
De Noor kan zijn Tour glans geven met een ritzege en beschikt ook over de kwaliteiten om het eventueel af te maken in de sprint. Wie mag nog een laatste keer vieren voordat we naar Alpe d'Huez trekken?
⛰️ We're back in Orcières-Merlette, 6 years after the last Tour stage finish!— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026
⛰️ 6 ans après la dernière arrivée, retour à Orcières-Merlette !#TDF2026 pic.twitter.com/UG88O79sok
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