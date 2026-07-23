Wat brengt de Tour nog voor Visma-Lease a Bike? Marc Reef en Victor Campenaerts leggen uit

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Wat brengt de Tour nog voor Visma-Lease a Bike? Marc Reef en Victor Campenaerts leggen uit
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Visma-Lease a Bike zag met Jonas Vingegaard zijn kopman wegvallen in de Tour. De Nederlandse formatie moest herbronnen en andere doelen prikken. Head of Performance Marc Reef en Victor Campenaerts leggen uit.

Vingegaard zakte met grote ambities af naar de Tour. Na zijn demonstratie in de Giro wilde hij zijn derde eindezege pakken in La Grande Boucle. Al snel werd echter duidelijk dat er geen maat staat op Tadej Pogacar, waardoor de focus naar de tweede plaats verlegd werd.

Voor het eerst sinds 2019 geen podium

Maar ook dat doel zag Visma-Lease a Bike door de vingers glippen. Een noodlottige val in de etappe naar Plateau de Solaison maakte een einde aan de Tour van Vingegaard. "Voor het eerst sinds 2019 zullen we niemand op het podium hebben en hebben we niet meer dezelfde focus in de slotweek. Dat voelt heel vreemd aan", zegt Marc Reef bij Sporza.

"We geloofden er ook nog in om er vol voor te gaan en dan is het wreed dat het zo bij ons is weggevallen", vervolgt de Nederlander. Toch laten ze het kopje niet hangen bij Visma-Lease a Bike.

"Maandagavond hebben we dan samengezeten en hebben de renners hun eigen ambities kunnen opgooien. Dat gaat over open vragen: welke ambities heb je, waar moeten we voor strijden, wat is nog mogelijk en hoe kunnen we elkaar helpen?"

Campenaerts is heel erg moe

Reef geeft aan dat het moreel en de vorm aanwezig zijn en dat er wel degelijk nog kansen liggen voor zijn team om een etappe te winnen. Elke renner kan nu voor zichzelf strijden en het is mooi om daar samen alles voor te geven.

Ook voor Victor Campenaerts voelt het raar aan. Visma-Lease a Bike zou met David Piganzoli nog voor de top tien kunnen gaan in het klassement, maar de ploegmaten van de Italiaan zijn daar niet echt mee bezig.

“Het is niet dat Davide zomaar gaat laten lopen, maar wij zeggen wel: etappeoverwinningen zijn veel belangrijker dan een top-tien", zegt Campenaerts bij WielerFlits. Ondanks alles is hij zijn goede humeur ook nog niet verloren. "Of het nog leuk is? Jawel, maar wel heel erg vermoeiend. Jezus."

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