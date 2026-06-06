Jurgen Foré trekt grote ogen over opvallende evolutie in het wielrennen

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Jurgen Foré trekt grote ogen over opvallende evolutie in het wielrennen
Foto: © photonews

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Niet alleen renners zijn tegenwoordig grof wild op de transfermarkt in het wielrennen, maar ook stafleden. Heel wat pionnen verhuisden midden in het seizoen van ploeg. Ook de CEO van Soudal Quick-Step, Jurgen Foré, merkt die evolutie op.

Trainer Tim Heemskerk verliet Visma-Lease a Bike en trok naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar zal hij nauw samenwerken met Remco Evenepoel. Onze landgenoot zag op zijn beurt trainer Dan Lorang vertrekken naar Lidl-Trek. Daar wordt hij Head of Performance.

Jurgen Foré is verwonderd

Hij gaat er samenwerken met Grischa Niermann, die ook aan de slag gaat bij Lidl-Trek. Niermann verlaat Visma-Lease a Bike als Head of Racing en wordt bij zijn nieuwe team Chief Sporting Officer (CSO). Ook raakte bekend dat Andy Schleck CEO wordt bij Lidl-Trek. Hij volgt Luca Guercilena op.

Een hele transfercarrousel, ziet ook Jürgen Foré. De CEO van Soudal Quick-Step denkt er bij WielerFlits het zijne van. "Ik kijk er toch een beetje met verwondering naar", klinkt het. "Dat geschuif links en rechts, halverwege het seizoen, vind ik een beetje een opbod. Ik hoop dat het toch meer gaat om wat iemand bij een ploeg kan realiseren dan om geld."

Foré en Soudal Quick-Step werken zelf al jarenlang samen met verschillende pionnen. Yvan Vanmol, Wilfried Peeters, Tom Steels, Geert Van Bondt en Davide Bramati zijn ondertussen stuk voor stuk meubelstukken bij de Belgische ploeg. Foré benadrukt dat het belangrijk is om die mensen met veel respect te behandelen, maar zet tegelijkertijd wel in op het op tijd binnenhalen van jonge en complementaire mensen.

Foré heeft zijn eigen werkwijze

Foré en Soudal Quick-Step hanteren daarbij hun eigen werkwijze. "We kijken eerder soms buiten het wielrennen dan naar de concurrentie. Ik kijk liever naar onszelf en wat we zelf kunnen bouwen, dan dat ik denk dat ik de grote waarheden ergens anders moet wegkopen. Dat is minder mijn stijl", vertelt hij.

Met centen kun je sterkere renners kopen, beseft hij, maar métier en de wil om een goede performancestaf te vormen zijn toch veel meer dan geld alleen. Dat bewees Soudal Quick-Step al met grote prestaties in het verleden. De ploeg heeft zeker niet het grootste budget in het peloton, maar laat dat niet aan zijn hart komen De drie ritzeges van Paul Magnier in de voorbije Giro zijn daar onder meer het bewijs van.

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