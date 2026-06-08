Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans
Foto: © photonews

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Wout van Aert is terug in het peloton. Onze landgenoot van Visma-Lease a Bike rijdt de komende dagen rond in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na de openingsrit praatte hij over "geen geweldig gevoel". Een dag later praat hij opnieuw over zijn vorm.

Wout Van Aert kwam na zijn triomf in Parijs-Roubaix niet meer in actie op de weg. Hij reed enkel de Marl Grav Race in Nederland en was daar meteen de sterkste. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wil hij vooral weer ritme en koerskilometers opdoen.

Van Aert voelde zich niet top

Na de openingsrit moest hij toegeven dat hij toch niet geweldig rondreed. Maar dat lijkt niet meer dan normaal. Na zijn toch wel emotionele zege in Parijs-Roubaix ging de riem er immers even stevig af. De volgende grote afspraak voor de ster van Visma-Lease a Bike is de Tour de France. Die begint over iets minder dan een maand. Eerst de Tour Auvergne-Rhône-Alpes goed doorkomen.

"Ik wist sowieso dat het te zwaar zou zijn voor mij, maar ik voelde mij natuurlijk ook niet top", gaf Van Aert toe aan Sporza voor etappe 2. "Ik heb dan gekozen om niet aan te dringen en op een vrij zuinige manier binnen te komen."

De fans kunnen op beide oren slapen

Moeten de fans zich dan zorgen maken? Zelf lijkt hij aan te geven van niet. "Ik was niet verschrikkelijk slecht. Het was dus ook een eigen keuze om niet te diep te gaan. Ik hoop vandaag mij beter te voelen en als dat niet zo is, moet ik gewoon rustig blijven."

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Ook de fans kunnen door deze boodschap op beide oren slapen. Onze landgenoot lijkt te beseffen dat hij in een opbouwproces zit richting de Tour. "We zijn hier om beter te worden", vertelde hij na de openingsetappe.

Van Aert zit in een opbouwfase

Wie Van Aert kent als renner, weet dat hij altijd eerst een pak keiharde kilometers moet maken voordat hij zijn allerbeste vorm vindt. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes lijkt hij zich dan ook afzijdig te gaan houden. Of durft hij de benen toch al eens te testen?

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Wout Van Aert

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