Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

Wout van Aert is terug in het peloton. Onze landgenoot verscheen gisteren aan de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij had geen goed gevoel, maar maakt zich geen zorgen. Ook ploegleider Maarten Wynants is er gerust op.

Van Aert reed als 127e over de streep in de opener. Hij zag zijn verwachtingen uitkomen. De eerste rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes was, zoals hij had gedacht, zwaar en hij was dan ook meer bezig met de klassementsmannen. De benen sputterden toch wat tegen.

Van Aert maakt zich geen zorgen

"Zelf had ik gehoopt op een beter gevoel, maar het is niets waar ik mij zorgen over maak", klonk het bij onder meer VTM NIEUWS. Van Aert heeft vooral geprobeerd om klassementsman Matteo Jorgensen te helpen.

Onze landgenoot lijkt wedstrijden nodig te hebben om zijn goede vorm opnieuw te pakken te krijgen richting de Tour. Hoe harder, hoe beter. Dat was in het verleden een succesrecept voor Van Aert om toe te werken naar zijn doelen. Zware koersen hij nu zeker gebruiken na zijn lange periode zonder wedstrijden na Parijs-Roubaix.

🇫🇷 #TourAuvergneRhoneAlpes



This is our squad for Tour Auvergne - Rhône-Alpes 🇫🇷



On y va 🐝 pic.twitter.com/hr6pjZNyRs — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 6, 2026

Ploegleider Maarten Wynants maakt zich bij Het Nieuwsblad momenteel weinig zorgen. "We wisten op voorhand dat deze etappe normaliter voor de klassementsrenners zou zijn en het petje van Wout te boven zou gaan. Wie dacht dat hij hier voor de winst kon meedoen, was heel optimistisch."



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Van Aert staat waar hij moet staan

Van Aert wil nu groeien met het oog op de Tour. Daar wil hij een belangrijke rol vervullen in dienst van kopman Jonas Vingegaard. Daarnaast wil hij, als het kan, ook zijn kans gaan voor etappezeges. Vorig jaar won hij nog de slotrit. Er is nog tijd om zijn Tourvorm te vinden, denkt Wynants.

"Wout is weer van zijn roze wolk neergedaald", vertelt hij. "Maar intussen heeft hij de harde realiteit van een hoogtestage achter de rug en heeft hij dat ritme al opnieuw opgepikt. Wat mij betreft, staat hij waar hij moet staan. Laten we niet vergeten dat de Tour nog een eind weg is. Deze wedstrijd moet hem net toelaten weer een stap dichter bij die topconditie te komen."