Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Wout van Aert heeft de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes achter de rug. Daarin speelde hij geen grote rol, maar er volgt natuurlijk nog veel meer in deze rittenkoers. Van Aert heeft zijn verwachtingen duidelijk geschetst.

Wout gaf zelf ruiterlijk toe dat hij geen geweldig gevoel had tijdens de openingsetappe. Dat was toch eerder een kluif voor de renners die bergop goed uit de voeten kunnen. Vooral bij Sporza had Van Aert het over zijn eigen verwachtingen voor de hele wedstrijd. "Ik verwacht dat het een superzware week zal zijn", windt Van Aert er geen doekjes om.

"De Dauphiné is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar", beseft Van Aert. Het is wel een koers die van naam is veranderd en voortaan dus Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet. Een andere naam betekent echter niet meteen een ander type parcours. "Het parcours ziet er niet heel anders uit. Dat wil zeggen dat er niet veel kansen zijn voor niet-klimmers."

Van Aert wil opbouw combineren met resultaat

Het komt er dus op aan om de kansen die er wel zijn met beide handen te grijpen. "Er zijn wel een paar lastige ritten waarbij het in de finale vlak is. In de sprint of vanuit de vlucht kan het in die ritten wel een kans zijn voor mezelf. Dit is wel opbouwen, maar dat kan wel samengaan met proberen een resultaat na te jagen. Het is altijd beter een doel te hebben."

Visma | Lease a Bike streeft een klassement na met Jorgenson, maar gaat dus ook voor een ritzege met Van Aert. VTM NIEUWS opperde dat ritten vier en vijf volgens ploegleider Maarten Wynants iets voor Wout zijn. "Ze zijn niet echt makkelijk, maar niet makkelijker dan de andere ritten. Dat moeten in principe de beste kansen zijn. Daar volg ik hem wel in."

Van Aert had al veel succes in de Dauphiné

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Van Aert is er dus zeker nog op gebrand om een overwinning toe te voegen aan zijn collectie ritzeges. In 2019 behaalde hij zijn eerste twee ritzeges in de Dauphiné. Een jaar later pikte hij alweer een etappe mee en ook in zijn wonderjaar 2022 won Van Aert tweemaal in de Dauphiné. In al die edities veroverde hij ook de puntentrui.