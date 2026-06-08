Ploegleider onthult: dít zit er achter de vormcrisis van Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen (29) is op zoek naar de beste versie van zichzelf op de fiets. De Nederlander van Team Picnic PostNL won dit jaar nog geen koers en moest al meermaals opgeven. Ploegleider Roy Curvers geeft meer uitleg over de situatie van de sprinter.

Jakobsen werd vorig jaar geopereerd aan een vernauwde bekkenslagader en voelt daar duidelijk de naweeën van. Het draait voorlopig vierkant bij de voormalige topsprinter. Zo kwam hij onlangs in Boucles de la Mayenne nog buiten tijd binnen. Een harde realitycheck.

Een conditioneel probleem

Dat zag ook Tom Dumoulin. De ex-wielrenner was onlangs scherp voor zijn landgenoot in de NOS Wielerpodcast. Volgens de voormalige Giro-winnaar zou Jaboksen het momenteel zelfs moeilijk hebben op amateurniveau. Roy Curvers, de ploegleider van Team Picnic PostNL, praat met WielerFlits over de toestand van Jakobsen.

"Ik denk dat het verhaal wel duidelijk is: het is gewoon een conditioneel probleem", vertelt hij. "We hebben een wat mindere periode gehad de afgelopen maanden."

"Hij is pas vader geworden, dus natuurlijk was dat wat de arbeids-rustbalans betreft niet ideaal. In Boucles de la Mayenne was het wel een superlastige rit waar hij buiten de tijd gereden werd, dus dat werkt dan niet mee."

Jakobsen kan weer gaan bouwen

Curvers ziet het hoopvol in ondanks de beperkte vooruitgang bij Jakobsen. "Je hoopt natuurlijk dat je net iets verder staat, waardoor je een koers als Boucles de la Mayenne kan nemen om beter te worden en een stap naar voren te zetten. Dat lukt niet, maar nu heb je wel een periode waarin hij weer kan trainen en weer kan gaan bouwen."





Jakobsen heeft ondertussen ook een aflopend contract bij Team Picnic PostNL. Tom Dumoulin ziet het somber in voor volgend jaar, gezien het huidige niveau van Jakobsen. "Op dit moment zou geen ploeg hem meer aannemen", klonk het.

Een rijkgevuld palmares

Het is een opvallende evolutie in de carrière van een sprinter die ooit tot de absolute top behoorde. Jakobsen won een rit in de Tour en vijf ritten in de Vuelta en werd in 2022 nog Europees kampioen. En dat is maar een greep uit zijn rijkgevulde palmares. Het is afwachten of hij opnieuw kan aanknopen met zijn niveau van weleer.