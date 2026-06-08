Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

Ine Beyen was een aandachtige toeschouwer bij de Giro-eindwinst van Demi Vollering. De commentatrice zag hoe Vollering in de slotrit de wielerhemel bestormde, maar ook hoe Anna van der Breggen alles nog verloor. Beyen heeft te doen met de kopvrouw van Team SD Worx-Protime.

Demi Vollering moest in de slotetappe een kleine minuut goedmaken op haar landgenote. Tijdens de ingekorte koninginnenrit naar de Colle delle Finestre had ze tijd teruggepakt, maar toch had ze nog een mirakel nodig. 49 seconden was het verschil met Van der Breggen met nog één etappe te gaan.

Géén vijfde Giro-zege voor Van der Breggen

Vollering versnelde op de Colletta di Brondello, de laatste klim van de dag. Van der Breggen sputterde tegen, maar moest uit het wiel. Vollering reed in één ruk naar de kopgroep met daarin ook Elisa Longo Borghini. Ze mengde zich niet in de sprint voor de dagzege, want het grote doel – de roze trui – was binnen.

Het leidde tot uitzinnige vreugde bij FDJ United-SUEZ en Vollering zelf, maar tot groot verdriet bij Van der Breggen en Team SD Worx-Protime. Al heerste er achteraf ook trots, nadat de 36-jarige renster haar vijfde Giro-zege alsnog door de vingers zag glippen.

Van der Breggen verloor ook al de Vuelta

"Dat moet verschrikkelijk zijn", deelt Ine Beyen in de rouwstemming bij Sporza. "Zij had pas een week of 3 geleden de Vuelta ook al verloren in de slotrit. Ze hebben al niet de beste Giro achter de rug met de uitsluiting van Wiebes."



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Ze vindt tegelijkertijd wel dat Vollering de eindzege zeker niet heeft gestolen. "Ik heb er weinig woorden voor en heb wel een beetje te doen met Van der Breggen. Ze is wel op haar waarde geklopt, daar kunnen we niet meer over zeggen."

Van het peloton naar de volgwagen en terug

Van der Breggen won de Giro in 2015, 2017, 2020 en 2021. Ze maakte een succesvolle comeback na een carrièreonderbreking – als wielrenster dan – van drie jaar.

In die periode werkte ze wel als ploegleidster van Team SD Worx-Protime. Ze had toen onder meer onze landgenote Lotte Kopecky onder haar hoede, die ze nu opnieuw collega mag noemen. Volgens ProCyclingStats heeft ze nog een contract tot eind dit jaar.