De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

Heel wat ambitieus volk in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ramses Debruyne (23) is er daar een van. Onze landgenoot van Alpecin-PremierTech liet zich zien met een tweede plek in de openingsrit. Als het van hem afhangt, is het het begin van veel meer.

Debruyne was in de openingsrit knap mee met een groepje met enkele klassementsmannen. Hij reed goed mee rond en legde uiteindelijk beslag op een knappe tweede plaats na winnaar Alex Baudin EF Education–EasyPost. Het was zijn eerste podiumplek bij de profs.

Ramses Debruyne droomt van meer

Baudin mocht daardoor in de tweede rit het geel aantrekken. De Fransman had ook het groen veroverd, maar die ging dus naar de tweede in de rit. Lees: Ramses Debruyne. Een knappe prestatie van onze jonge landgenoot, die meteen droomt van veel meer.

"Uiteraard droom je van geel als je op de tweede plaats staat, maar Baudin reed gisteren echt met pure klasse rond. We gaan zien wat er vandaag gebeurt", vertelde hij aan Sporza voor aanvang van de tweede rit.

Zijn tweede jaar bij de profs

Debruyne zit in zijn tweede jaar als prof. In 2025 werd hij doorgeschoven vanuit de opleidingsploeg van de gebroeders Roodhooft. Hij laat ons nog eens kennismaken met zijn kwaliteiten. "Ik ben een renner die op veel parcours uit de voeten kan. Ik ben een allrounder, puncher en klimmer. Beetje breed dus."

📊 1st podium place in pro career for Ramses Debruyne 🇧🇪 (23) and immediately in difficult WorldTour stage.



Remember: only his 2nd year in pro peloton.



Was already strong in last stage Catalunya (11th), Itzulia (9th) and in LBL (18th).



Plus est en lui. pic.twitter.com/jAFgD2wiHE



— Jonas Creteur (@jonas_creteur) June 7, 2026

Hij ziet een groot niveauverschil tussen de beloften en de profs. "Ik heb al een paar goede koersen gereden bij de beloften, maar het is dan nog altijd kijken hoe je bij de profs terechtkomt, want het is drie niveaus hoger."

Studies aan de UGent

Debruyne studeert naar eigen zeggen bio-industriële wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij heeft dus ook naast de fiets zeker zijn bezigheid. Op de fiets wil hij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nu vooral nuttige ervaring opdoen met het oog op de toekomst.

Bij Alpecin-Premier Tech krijgt hij alle tijd en ruimte om te groeien in een omgeving met toppers als Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Hij lijkt zich alvast op zijn gemak te voelen tussen die toppers, die hij omschrijft als "toffe gasten".