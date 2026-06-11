1 miljoen te verdienen op de fiets: het merk hierachter kent u via Sagan en Belgische vicewereldkampioen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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1 miljoen te verdienen op de fiets: het merk hierachter kent u via Sagan en Belgische vicewereldkampioen
Foto: © photonews

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Denk niet dat het grote geld alleen voor de absolute wielertoppers is. Ook de amateurfietser kan dromen van zijn of haar deel van 1 miljoen dollar. Dat is immers het totale prijzengeld van de MyWhoosh Championships 2026, die in juli plaatsvinden.

Het gaat dan om virtueel wielrennen, wat tijdens de coronacrisis een hype was en ook daarna een plek heeft behouden in de brede wielergemeenschap. MyWhoosh is een virtueel wielerplatform en houdt binnenkort het grootste kampioenschap dat het tot dusver heeft georganiseerd. Het moet een inclusief evenement worden, met veel amateurfietsers.

MyWhoosh pronkt met een duizelingwekkend bedrag aan prijzengeld. "Ons prijzengeld van 1.000.000 dollar is niet alleen bedoeld om de krantenkoppen te halen", zegt Matt Smithson, directeur e-sports en Game Operations bij MyWhoosh. "We willen tijdens het hele evenement kansen creëren, met gelijke prijzengelden voor mannen en vrouwen."

Amateurs kunnen meedingen naar prijzengeld

De prijzen zijn verdeeld over verschillende categorieën, teams en klassementen. "Een amateurrijder die ongeveer 3,5 w/kg kan volhouden in de mannencategorie en 2,5 w/kg in de vrouwencategorie heeft een goede reden om aan de start te verschijnen, hard te racen en mee te dingen naar een echt resultaat en prijzengeld", aldus Smithson.

Als u zelf niet aan virtueel wielrennen doet, maar de naam MyWhoosh wel een belletje doet rinkelen, komt dat misschien door een reclamespotje met Peter Sagan dat u mogelijk al tot in den treure op televisie hebt gezien. Of om dichter bij huis te blijven: misschien zegt Lionel Vujasin u wel iets, de vicewereldkampioen e-sports van 2024.

Dat jaar werd het WK e-sports voor het eerst op MyWhoosh georganiseerd in plaats van op Zwift. Met zijn tweede plaats deed de Belg Vujasin toen van zich spreken. Wie zich een actieve fietser acht, voelt zich misschien geroepen om te proberen in zijn voetsporen te treden. Inschrijven kan overigens nog tot 30 juni 2026.

Rittenkoers als kampioenschap

Van 7 tot en met 14 juli zullen de MyWhoosh Championships plaatsvinden. Er is ook al een virtueel parcours uitgestippeld in verschillende delen van de wereld, waardoor het een heuse virtuele rittenkoers wordt. De mannen en de vrouwen rijden een verschillende afstand, zoals dat in de wegwedstrijden natuurlijk ook het geval is.

De route voor de mannen bedraagt 436 kilometer. De vrouwen rijden 315 kilometer. De organisatie schuift enkele inspirerende renners en rensters naar voren om het kampioenschap te promoten en is onder meer trots op het verhaal van Bridget Bremner. De 50-jarige Australische bleef dankzij het virtuele wielrennen actief tijdens haar herstel van borstkanker. 

Prijzen over verschillende categorieën

Er is sprake van zes verschillende categorieën en per categorie is een bepaald bedrag aan prijzengeld beschikbaar. De top tien individueel, de top zeven van de winnende teams, de winnaar Top Master(+45), de winnaar bij de jeugd(-23), de winnaar van de sprint, de bergkoning/koningin en de beste renner uit de GCC komen in aanmerking voor een prijs.

Dit is dan op basis van het algemeen klassement, maar er zullen natuurlijk ook ritwinnaars zijn. Ook voor de winnaar van de rit, de winnaar van de eindsprint en de bergkoning/koningin na elke rit valt er prijzengeld te verdienen. Wij wensen alle deelnemers in de eerste plaats veel fiets- en koersplezier.

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