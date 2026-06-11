“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert
Foto: © photonews

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Wout van Aert wordt al jaren geprezen om zijn fysieke kwaliteiten, maar volgens voormalig ploegmaat Nathan Van Hooydonck schuilt zijn grootste troef ergens anders. Van Hooydonck wijst op de uitzonderlijke mentale weerbaarheid van de Belgische wielerster.

Van Hooydonck kent Van Aert door en door

Nathan Van Hooydonck en Wout van Aert waren jarenlang ploegmaats bij Visma Lease a Bike. De Antwerpenaar groeide uit tot een van de meest betrouwbare knechten van het Nederlandse topteam en speelde een belangrijke rol in de successen van onder meer Van Aert en Jonas Vingegaard.

Van Hooydonck stond bekend als een sterke helper die zich volledig in dienst stelde van de ploeg. Zijn carrière kwam echter abrupt ten einde in het jaar 2023, nadat Van Hooydonck tijdens een autorit met zijn vrouw onwel was geworden. Medisch onderzoek bracht een afwijking aan de hartspier aan het licht, waardoor verder koersen op topniveau niet langer verantwoord was. Een fikse domper voor onze landgenoot.

Mentale kracht als grootste wapen

In de Tourspecial van Procycling spreekt Van Hooydonck vol bewondering over zijn voormalige ploegmaat. Volgens hem ligt de sleutel tot de successen van Van Aert niet alleen in zijn fysieke talent, maar moet dat duidelijk elders gezocht worden. Mentaal is Van Aert volgens hem ijzersterk.

"Dat is zijn grootste kracht", zegt Van Hooydonck over de mentale weerbaarheid van Van Aert. Hij legt uit dat de Kempenaar zich volledig kan afsluiten van zijn omgeving wanneer hij naar een belangrijk doel toewerkt. "Je zou het hyperfocus kunnen noemen. Dan gaat hij in zijn bubbel en weet hij heel goed waar hij mee bezig is."

Altijd rustig onder druk

Volgens Van Hooydonck onderscheidt Van Aert zich niet alleen door zijn focus, maar ook door de manier waarop hij met druk omgaat. Terwijl veel topsporters stress ervaren in aanloop naar grote wedstrijden, blijft Van Aert opvallend kalm.

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"Tegelijkertijd blijft hij er heel relaxed onder", vertelt de voormalige renner. Hij ziet daarin een belangrijke kwaliteit die Van Aert helpt om op de grote momenten te presteren. Ook zijn zelfvertrouwen speelt een grote rol. Volgens Van Hooydonck werkt de Belg niet verkrampt naar zijn doelen toe, maar met overtuiging en een duidelijke visie.

Basis voor een indrukwekkende carrière

Van Hooydonck is ervan overtuigd dat die mentale eigenschappen de basis vormen van alles wat Van Aert al heeft bereikt in zijn carrière. De Belgische kopman won onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianche en meerdere Touretappes, terwijl hij ook uitblonk in het veldrijden.

De voormalig ploegmaat vat het treffend samen: "Er volle bak voor gaan en ervoor zorgen dat hij onklopbaar is. Dat vind ik bewonderenswaardig. Die kwaliteit ligt aan de basis van alles wat hij heeft bereikt", klinkt het waanzinnig mooi over onze landgenoot.

Het zijn woorden van iemand die Van Aert jarenlang van dichtbij meemaakte. En volgens Van Hooydonck is het net die unieke combinatie van talent, rust en mentale weerbaarheid die van Wout van Aert een van de grootste wielrenners van zijn generatie maakt. Het is bijna om stil van te worden, hoe mooi hij het allemaal formuleert over Van Aert.

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