Dat belooft: Quick-Step-renner stuurt concurrentie een duidelijke waarschuwing

Paul Magnier heeft opnieuw indruk gemaakt. De Fransman van Soudal Quick-Step overleefde een loodzware editie van het Circuit Franco-Belge en sprintte ondanks krampen naar een knappe derde plaats.

Zware koers eindigt in sprint

Het Circuit Franco-Belge stond opnieuw garant voor spektakel. Op het 195,6 kilometer lange parcours door Henegouwen werd van bij de start stevig gekoerst en in het laatste uur volgden de aanvallen elkaar in sneltempo op. Toch draaide de wedstrijd, net als vorig jaar, uit op een sprint van een uitgedund peloton.

Soudal Quick-Step nam in de slotfase het heft in handen en hield de koers onder controle. De oplopende aankomst in Mont-de-l'Enclus, met een strook van tien procent in de laatste kilometer, maakte het verschil tussen de sterksten en de rest.

Magnier houdt stand

Paul Magnier reed zijn eerste wedstrijd sinds de Giro d'Italia en bewees meteen dat hij opnieuw in vorm steekt. De Fransman begon uitstekend gepositioneerd aan de finale dankzij het sterke werk van zijn ploegmaats. "Ik ben blij met dit resultaat, zeker omdat ik in de finale last kreeg van krampen", klinkt het in een mededeling van de ploeg aan onze redactie.

Dat maakte zijn prestatie nog opmerkelijker. Als enige pure sprinter in de top tien wist hij stand te houden tussen de punchers en klassiekerspecialisten.

Krampen kosten de overwinning

Hoe dichter de renners bij de finish kwamen, hoe zwaarder de wedstrijd werd. Dat speelde volgens Magnier niet in zijn voordeel. "Dit parcours was eigenlijk te zwaar voor een sprinter en lag meer in het voordeel van de punchers", klonk het eerlijk. Toch bleef de Fransman vechten voor elke meter en haalde hij alles uit de kast.





De krampen eisten uiteindelijk hun tol in de laatste tweehonderd meter, maar een derde plaats leverde hem wel zijn achtste podium van het seizoen op.

Op naar de volgende afspraak

Bij Soudal Quick-Step zullen ze tevreden terugblikken op de wedstrijd. Niet alleen toonde de ploeg zich sterk in de finale, ook Magnier liet zien dat hij na zijn Giro-rust meteen opnieuw kan meedoen voor de ereplaatsen.

De Fransman kijkt nu al vooruit naar zijn volgende uitdaging. Zondag staat normaal de Muur Classic in Geraardsbergen op het programma, waar hij opnieuw hoopt een hoofdrol te spelen. Als hij daar dezelfde benen toont als in het Circuit Franco-Belge, mogen zijn concurrenten zich aan een stevige tegenstander verwachten.