Dit heeft het wielrennen absoluut nodig om een succesverhaal zoals Formule 1 te worden

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Dit heeft het wielrennen absoluut nodig om een succesverhaal zoals Formule 1 te worden

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Het wielrennen moet eenvoudiger en aantrekkelijker worden voor het grote publiek. Dat vindt Ralph Denk, de teambaas van Red Bull-BORA-hansgrohe. In de Tourspecial van Procycling pleit de Duitser voor een competitie waarin toppers vaker tegen elkaar uitkomen.

Ralph Denk wil een eenvoudiger wielrennen

Ralph Denk is al jarenlang een van de invloedrijkste figuren in het internationale wielrennen. De 51-jarige Duitser richtte in 2010 Team NetApp op, dat via Bora-Argon 18 en Bora-Hansgrohe uitgroeide tot een van de sterkste ploegen ter wereld. Sinds de instap van Red Bull in 2024 rijdt de formatie onder de naam Red Bull-BORA-hansgrohe.

Onder Denk won de ploeg grote klassiekers, ritten in de grote rondes en de Giro d'Italia met Jai Hindley. Ook renners als Primož Roglič en Remco Evenepoel werden meermaals aan de ploeg gelinkt.

Denk ziet echter nog ruimte voor groei, niet alleen voor zijn eigen ploeg, maar voor de hele sport. "De grote renners zouden vaker tegen elkaar moeten rijden", stelt hij. Volgens Denk is de huidige kalender te versnipperd.

Waarom Denk naar de Formule 1 kijkt

De Duitse manager haalt de Formule 1 aan als voorbeeld van hoe een sport toegankelijk kan worden gemaakt voor een breed publiek. "Daarom bewonder ik ook die sport. Het is een eenvoudig product. 24 races, altijd dezelfde teams, dezelfde coureurs."

Volgens Denk is het probleem dat wielrennen voor veel mensen moeilijk te volgen is. Er zijn verschillende wedstrijden, meerdere klassementen en niet alle toppers verschijnen aan de start van dezelfde koersen.

Hij geeft daarbij een concreet voorbeeld. "Het wielercircus trekt elk jaar naar de Tour Down Under in Australië, maar geen topper vliegt erheen." Volgens Denk zou dat vergelijkbaar zijn met een Formule 1-race waarin enkel reserverijders deelnemen. Een echte startverplichting voor sterren hoeft volgens hem niet, maar minder keuzevrijheid zou de sport wel ten goede komen.

Wat is One Cycling precies?

Een van de projecten die het wielrennen aantrekkelijker moet maken, is One Cycling. Dat initiatief ontstond uit gesprekken tussen verschillende WorldTour-ploegen, organisatoren en investeerders.

Het idee achter One Cycling is om een duidelijker competitie op te bouwen, waarin de belangrijkste wedstrijden en ploegen beter op elkaar worden afgestemd. Daarbij zou de sport commercieel sterker worden uitgebouwd en zouden fans gemakkelijker kunnen volgen welke renners en teams de hoofdrol spelen.

Daarnaast wil One Cycling ook de financiële verschillen tussen de ploegen verkleinen en zorgen voor stabielere inkomsten. Vandaag zijn veel wielerploegen afhankelijk van sponsors, terwijl andere grote sporten veel meer inkomsten uit televisie- en commerciële rechten halen. Hoewel het project de voorbije jaren verschillende keren opdook, kwam er nog geen definitieve doorbraak. Toch blijven de gesprekken lopen.

Hervormingen blijven op tafel

Denk gelooft dat verandering noodzakelijk is en merkt dat steeds meer teams dezelfde richting uitdenken. "Er zijn altijd gesprekken. De teams praten met elkaar. De ploegen wisselen ideeën uit. Dat is positief."

Volgens de Duitser speelt ook de AIGCP, de internationale vereniging van professionele wielerploegen, daarin een belangrijke rol. Die organisatie vertegenwoordigt de belangen van de teams binnen de internationale wielerunie UCI.

Denk ziet daarin een duidelijk signaal dat de grootste ploegen de sport willen moderniseren. "De wens naar verandering en hervorming leeft heel sterk bij de toppers."

Voor de teambaas van Red Bull-BORA-hansgrohe is de conclusie duidelijk. Als wielrennen meer wil groeien en nieuwe fans wil aantrekken, zullen de beste renners vaker tegen elkaar moeten uitkomen en moet de sport eenvoudiger worden gepresenteerd. Net zoals de Formule 1 volgens hem al jaren succesvol doet.

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