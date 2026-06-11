Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer
Foto: © photonews

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Rudi Garcia staat bekend als bondscoach van de Rode Duivels, maar zijn hart klopt al een leven lang voor de wielersport. Tijdens een bijzonder bezoek aan Eddy Merckx beleefde de bondscoach van de Rode Duivels een moment dat hij niet snel zal vergeten.

Een droom die werkelijkheid werd

Garcia kreeg onlangs de kans om de grootste Belgische wielerlegende ooit te ontmoeten. Die ontmoeting kwam er dankzij Vincent Mannaert, die zijn passie voor de koers deelt.

“Onlangs mocht ik bij Eddy Merckx op bezoek gaan. Ik voelde me als een kleine jongen die voor het eerst de kerstman ontmoette”, vertelt Garcia in Het Nieuwsblad.

Het typeert hoeveel bewondering hij al jarenlang heeft voor de vijfvoudige Tourwinnaar. De liefde voor de fiets kreeg de Fransman al vroeg mee van thuis uit. Zijn vader was een echte wielerfan en gaf dat door aan zijn zoon.

Genoemd naar een wielerkampioen

Garcia onthult dat zijn naam geen toeval is. “Mijn vader noemde me Rudi, naar de Duitse wielrenner Rudi Altig die in 1964 mijn geboortejaar de Ronde van Vlaanderen won.” De voormalige trainer van onder meer Marseille en Napoli bewaart die herinnering nog altijd met veel trots.

Hij heeft zelfs een bijzonder aandenken in zijn bezit. “Ik heb Altig zijn shirt van Duits kampioen liggen met zijn handtekening op.” Dat stuk wielergeschiedenis heeft voor Garcia een grote emotionele waarde.

Helden uit een gouden generatie

Naast Altig keek Garcia op naar enkele van de grootste namen uit de wielersport. Hij noemt onder anderen Lucien Van Impe en Joop Zoetemelk als jeugdhelden, maar één naam steekt er volgens hem met kop en schouders bovenuit. “Eddy blijft de allergrootste. Hij won alles en die fietsen van toen waren nog niet zo gesofisticeerd.”

Meer dan alleen een wielerlegende

De ontmoeting met Eddy Merckx maakte op Garcia nog meer indruk dan verwacht. Niet alleen vanwege zijn sportieve erelijst, maar ook door zijn persoonlijkheid.

“Nu ik Merckx leerde kennen, weet ik dat hij ook groots is als mens.” Tot zijn verbazing bleek de Kannibaal bovendien uitstekend op de hoogte van het voetbal. “Hij verraste me met zijn voetbalkennis: over Anderlecht, de Rode Duivels…”

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