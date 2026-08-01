Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Vingegaard ooit zwaar bekritiseerd omdat hij niet werkte voor Van Aert: Bakelants spreekt er klare taal over
Foto: © photonews
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Jonas Vingegaard en Wout van Aert zijn steeds prima overeengekomen, maar de buitenwereld heeft zich wel geregeld vragen gesteld over wat ze voor elkaar betekenen. In België en Denemarken werd er vaak op een andere manier naar gekeken.

In Denemarken dook regelmatig het sentiment op dat Visma-Lease a Bike in de Tour alles op Vingegaard moest zetten, zonder Van Aert op ritzeges te laten jagen. In ons land kwam net al eens de opmerking dat Vingegaard weinig deed voor Van Aert. Vooral na de Touretappe die eindigde in San Sebastian kreeg Vingegaard hiervoor kritiek.

De rit dateert inmiddels van 2023 maar kwam nog eens ter sprake in de VRT-uitzending van de Clasica San Sebastian. Jan Bakelants was co-commentator en had een helder oordeel over die Tourrit van weleer. "We kunnen zeggen dat de kritiek op Vingegaard terecht was. Als hij drie trappen kon toesteken, had Van Aert allicht die rit gewonnen."

Van Aert waardeert Tourritzeges nu allicht nog meer

Bakelants denkt dat Van Aert een Tourritzege nu ook nog meer naar waarde schat, omdat hij de Tour van dit jaar moest missen en vorig jaar tot op de laatste dag moest wachten voor een zege. Op een gegeven moment leek Van Aert te morsen met de kansen. Hoewel hij in die fase van zijn carrière telkens Tourritten won, kon hij er nog meer winnen.

Als je dan in zo'n lastige etappe meestrijdt voor de zege, is het zonde dat je nog ploegmaats hebt die een andere afloop konden creëren. Bakelants denkt dat die ploegmaats met slechts een heel klein gebaar Van Aert aan de overwinning konden helpen. De uitval van Lafay, die vertrok onder de rode vod, verraste zijn ploeg echter.

Van Aert verliet Tour van 2023 door geboorte Jerome

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De lengtes voorsprong die Lafay bij mekaar reed werden niet meer gedicht. Van Aert en Pogacar kwamen zo als tweede en derde over de meet. Van Aert verliet die Tour de France van 2023 overigens zonder ritzege. Hij deed dat wel voor een goede reden: voor de geboorte van zijn zoontje Jerome. 

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