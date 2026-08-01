Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

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Het is weer een dag om de prestaties van Remco Evenepoel en Wout van Aert op de voet te volgen. Evenepoel gaat voor de overwinning in de Clasica San Sebastian, Van Aert streeft alweer hetzelfde na in de Ronde van Denemarken.