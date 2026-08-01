Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Koers LIVE: Kopecky reageert na eerste rit TDF Femmes
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Het is weer een dag om de prestaties van Remco Evenepoel en Wout van Aert op de voet te volgen. Evenepoel gaat voor de overwinning in de Clasica San Sebastian, Van Aert streeft alweer hetzelfde na in de Ronde van Denemarken.

Kevin Vanbuggenhout

Kopecky heeft 'redelijk gevoel' na eerste Tourrit

Bij Sporza reageerde Lotte Kopecky na de eerste rit van de Tour de France Femmes van en naar Lausanne. Ze was niet helemaal verrast door de zege van teamgenote Lorena Wiebes. Kopecky weet dat de Nederlandse de finish ruikt wanneer die in zicht komt.

Op een gegeven moment reed Kopecky achteraan het peloton, maar dat was ook om drinkbussen te halen. Veertig kilometer zonder water zitten is in deze temperaturen immers niet ideaal. Kopecky verwacht dat haar ploeg het qua feestgewoel wel nog rustig houdt. "Mijn eigen gevoel? Redelijk", laat Kopecky verstaan dat er nog progressiemarge is.

Kevin Vanbuggenhout

Wiebes wint eerste rit Tour de France Femmes

Op Zwitserse bodem is ook de Tour de France Femmes begonnen. Op een van de hellingen zagen we Lotte Kopecky achteraan. Mogelijk is dat toch een veeg teken voor wat nog komt. In een oplopende finale zette Kopecky zich een kilometer voor de aankomst ook aan de kant.

De grote vraag was vooral of de punchers en klassementsrensters Wiebes konden lossen. Dat lukte niet: de Nederlandse sprintbom knalde dan ook naar de ritzege en de gele trui. Ze heeft haar revanche beet voor de Giro, waar ze naar huis gestuurd werd wegens een te lichte fiets. Le Court-Pienaar werd tweede in Lausanne, Vollering derde. 

Kevin Vanbuggenhout

Geen vierde ritzege voor leider Van Aert

In de Ronde van Denemarken had Wout van Aert vooraf aangegeven dat andere ploegen hun verantwoordelijkheid moesten nemen als ze in de vierde rit het tot een sprint wilden laten komen. Dat is net niet genoeg gebeurd. De vroege vluchters bleven nipt voorop en de Noor Storm Ingebrigtsen soleerde voor Uno-X naar de overwinning.

Van Aert ziet zo zijn zegereeks onderbroken, maar zal er zijn slaap niet voor laten. Hij blijft aan de leiding in het klassement en dat is voor hem het belangrijkste. Met Sébastien Grignard en Toon Aerts heeft Lotto-Intermarché twee Belgen in de top tien van de rituitslag: zij eindigden respectievelijk vierde en zevende.

Kevin Vanbuggenhout

Evenepoel wint voor vierde keer Clasica San Sebastian

Na prima voorbereidend werk van Van Gils plaatste Evenepoel zoals verwacht zijn aanval op de Murgil. Enkel Carapaz kon hem volgen. Zo leken zij op weg naar een sprint met twee, al moesten ze wel nog Ciccone en Barré afhouden. Dat lukte, want in de afdaling liepen de koplopers gestaag verder uit.

Ciccone en Barré moesten vooral rekening houden met andere renners die nog van achteruit terugkwamen. Vooraan was Evenepoel op papier de snelste. Het was niet alleen op papier zo, maar ook in de realiteit. Evenepoel regelde vlot de sprint en won zo zijn vierde Clasica San Sebastian. Carapaz werd dus tweede. Tulett won de sprint om de derde plaats. 

 

 

Kevin Vanbuggenhout

Evenepoel opnieuw vooraan

Op de top van de Erlaitz had de groep Evenepoel nog meer dan een halve minuut achterstand op de groep met de andere favorieten. Hierna volgde geen steile afdaling, maar wel een afwisseling tussen dalende en vlakke stukken. Op dit stuk van het parcours is Evenepoel op kop blijven rijden.

Dat loonde, want hij kwam al snel dichterbij. Op zo'n dertig kilometer van de aankomst was de hergroepering een feit en reed Evenepoel dus terug vooraan in de koers. Dit zal natuurlijk krachten hebben gekost. De grote vraag is wat hij nu nog zal kunnen op de slotklim. Als hij ergens nog wil wegrijden, zal het daar moeten gebeuren. 

Kevin Vanbuggenhout

Pech voor Evenepoel op een erg slecht moment

Tim Rex kreeg vooraan even het gezelschap van Maxim Van Gils, maar op de Erlaitz waren alle vluchters alweer ingerekend. Slechter nieuws voor Red Bull-BORA-hansgrohe was dat Remco Evenepoel vlak voor deze belangrijke klim met pech te maken had. De drievoudige winnaar van de Clasica San Sebastian werd genoopt tot een fietswissel.

Evenepoel moest zo in zijn eentje aan een achtervolging beginnen. Aan de voet van de Erlaitz was hij nog niet vooraan teruggekeerd. Op deze klim wachtte Pellizzari hem dan wel op, om hem op sleeptouw te nemen. Kan Evenepoel deze moeilijke omstandigheden nog overwinnen? 

Kevin Vanbuggenhout

Van Aert heeft een boodschap voor de andere ploegen

Bij Sporza en VTM NIEUWS heeft Wout van Aert het voor de start van de vierde rit in de Ronde van Denemarken gehad over wat hem te wachten stond. "Ze proberen er altijd een attractieve finale van te maken. Het ziet er een interessant lokaal rondje uit. Het is natuurlijk minder lastig dan gisteren, maar we moeten wel onze ogen openhouden."

Wat de ritzege betreft legt Van Aert de druk bij de concurrentie. "We hebben al drie ritten gewonnen en willen vooral het klassement over de streep trekken. Er zal in ieder geval hulp moeten komen van de andere ploegen om er een sprint van te maken. Liever was ik hier niet geweest en had ik de Tour de France gereden, al klinkt dat raar. Je moet altijd klaar zijn om uw plan aan te passen."

Foto bovenaan: screenshot Eurosport.

Kevin Vanbuggenhout

Belg van Visma-Lease a Bike mee voorop

In afwachting van de finale eist al een Belgische renner een aanzienlijke rol op in de Clasica San Sebastian. Tim Rex van Visma-Lease a Bike is immers meegegaan in de ontsnapping. Hij is een van de acht vluchters van de dag. De andere aanvallers zijn Elosegui, Holter, Ferron, Quartucci, Alustiza, Zukowsky en Bou.

Rex reed eerder dit jaar al een verdienstelijke Giro in dienst van Vingegaard en toont zich nu dus op Spaanse bodem. Halfweg koers heeft de kopgroep een voorsprong van ruim twee minuten. Het is weinig waarschijnlijk dat deze groep de ploegmaats van Remco Evenepoel kan verrassen. Die controleren in het peloton. 

Het is weer een dag om de prestaties van Remco Evenepoel en Wout van Aert op de voet te volgen. Evenepoel gaat voor de overwinning in de Clasica San Sebastian, Van Aert streeft alweer hetzelfde na in de Ronde van Denemarken.

Evenepoel is als topfavoriet begonnen aan de Clasica San Sebastian. Daar zijn meerdere redenen voor. Zijn vorige drie deelnames resulteerden telkens in een overwinning. Evenepoel is dus ongeslagen aan de start gekomen. Zijn vorm op het einde van de Tour de France maakt hem bovendien alleen nog een grotere favoriet.

Bij Sporza en VTM NIEUWS heeft Evenepoel uitgelegd waarom de koers in San Sebastian hem zo goed ligt. In deze periode van het jaar is Evenepoel vaak prima in vorm. Bovendien is het een lange koers die constant op en af gaat. Zo heeft Evenepoel het bijzonder graag, waardoor hij dus ook dikwijls kan uitgaan van eigen kracht.

Evenepoel kent concurrenten

Dat neemt niet weg dat er ook vandaag weer concurrenten zijn om rekening mee te houden. "Er staan wel heel gevaarlijke kandidaten aan de start. Ciccone, Narvaez en Carapaz zijn de belangrijkste mannen", verkondigde Evenepoel. Hij heeft wel snel de klik kunnen maken in zijn hoofd en kan rekenen op ploegmaats als Van Gils en Pellizzari.

De vermoeidheid weegt dus nog niet te zwaar door. Die is Evenepoel aan het negeren, als we hem mogen geloven. Als hij goed uit een grote ronde komt, kan hij die lijn normaal nog wel even doortrekken. Dat heeft hij na de Vuelta van 2022 ook gedaan in Australië. Daar heeft Evenepoel, die inmiddels op wel wat ervaring kan rekenen, vertrouwen in.

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Vierde zege op rij voor Van Aert?

Er staat dus weer een mooie zege op het spel in Zuid-Europa, maar in Scandinavië is Van Aert dan weer sterk bezig. Hij won de eerste drie ritten in de Ronde van Denemarken. Zijn meest recente zege kwam er enigszins tot zijn eigen verbazing. Afwachting dus of de leider dit kan volhouden en er 4 op 4 van kan maken. 

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