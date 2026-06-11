Ferme ingreep: programma van Jasper Philipsen lastminute gewijzigd

Alpecin-Premier Tech heeft op het laatste moment een opvallende beslissing genomen. Jasper Philipsen ruilt de Ronde van Zwitserland in voor de Baloise Belgium Tour, waar aanzienlijk meer kansen op ritsucces wachten.

Alpecin gooit het roer om

Een verrassende wending bij Alpecin-Premier Tech. Jasper Philipsen zal volgende week niet deelnemen aan de Ronde van Zwitserland, hoewel die wedstrijd aanvankelijk op zijn programma stond. In de plaats trekt de Belgische sprinter naar de Baloise Belgium Tour, waar hij zich kan voorbereiden op de komende grote doelen.

De beslissing lijkt geen toeval, maar een weloverwogen keuze van de ploegleiding. Enkele weken voor de start van de Tour de France wil Alpecin haar topsprinter immers zoveel mogelijk kansen geven om ritme en vertrouwen op te doen. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws werd daarom gekozen voor een aangepast programma.

Sprintkansen maken het verschil

De belangrijkste reden voor de wijziging ligt voor de hand. In de Ronde van Zwitserland zijn de mogelijkheden voor de pure sprinters erg beperkt. Op papier lijkt daar slechts één echte massasprint mogelijk, met misschien nog een tweede kans als het koersverloop meezit.

In de Baloise Belgium Tour ziet het plaatje er helemaal anders uit. Daar kunnen de sprinters uitkijken naar minstens drie aankomsten op hun maat, met mogelijk zelfs een vierde opportuniteit. Voor een renner als Philipsen betekent dat extra kansen om overwinningen te boeken en het vertrouwen verder aan te scherpen.

Mooie test richting de Tour

De Belgische rittenkoers biedt nog een extra voordeel. Philipsen krijgt de kans om zich rechtstreeks te meten met enkele van de snelste mannen van het peloton. Vooral een duel met Tim Merlier en Mads Pedersen spreekt tot de verbeelding.





Die onderlinge confrontaties kunnen een belangrijke waardemeter worden met het oog op de Tour de France. Zowel Philipsen als zijn concurrenten willen weten hoe de krachtsverhoudingen momenteel liggen.

Van der Poel blijft op schema

Terwijl Philipsen een andere weg inslaat, verandert er niets aan het programma van Mathieu van der Poel. De Nederlander blijft gewoon op de deelnemerslijst van de Ronde van Zwitserland staan en volgt zijn oorspronkelijke voorbereiding.