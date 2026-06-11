Minister krijgt noodkreet van wieler-Vlaanderen, maar haar antwoord doet wenkbrauwen fronsen

De Vlaamse kermiskoers, jarenlang een vaste waarde in het wielerlandschap, staat onder druk. Waar er in de jaren 70 nog ongeveer 200 wedstrijden werden georganiseerd, blijven er vandaag amper negentien over. In het Vlaams Parlement klonk daarom een duidelijke oproep om de traditie te beschermen.

Organisatoren trekken aan de alarmbel

Negentien organisatoren van Vlaamse kermiskoersen willen dat hun wedstrijden erkend worden als immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee hopen ze meer aandacht te krijgen voor een discipline die al decennialang deel uitmaakt van de Vlaamse wielercultuur.

In het Vlaams Parlement bracht Vlaams Belang-parlementslid Bart Van Opstal het dossier onder de aandacht. Hij wees op de sterke terugval van het aantal wedstrijden en noemde verschillende oorzaken. "De problemen zijn beperkte middelen en weinig structurele ondersteuning", klinkt het in een mededeling van het Vlaamse Parlement aan onze redactie.

Daarnaast speelt volgens hem ook de steeds drukkere internationale wielerkalender een belangrijke rol. Daardoor wordt het moeilijker om bekende renners aan de start te krijgen.

Minister ziet het probleem

Vlaams minister Annick De Ridder erkent dat de situatie zorgwekkend is. Tijdens de bespreking in het parlement gaf ze aan dat niet alleen de kermiskoersen, maar het aantal wielerwedstrijden in Vlaanderen in het algemeen afneemt.

Ze verwees daarbij naar de samenwerking met Cycling Vlaanderen, dat de opdracht kreeg om na te denken over oplossingen voor de toekomst van de sport.





Volgens De Ridder spelen ook maatschappelijke veranderingen een rol. "Tijden veranderen ook", stelde ze. Jongeren besteden hun vrije tijd vandaag anders dan vroeger, wat ook een invloed heeft op het vrijwilligerswerk en de organisatie van wedstrijden.

Kermiskoersen blijven belangrijk

Ondanks die uitdagingen benadrukt de minister dat de Vlaamse kermiskoers een bijzondere plaats inneemt in de sportgeschiedenis. "Ik vind natuurlijk wel dat kermiskoersen een bijzondere plaats innemen in onze Vlaamse wielertraditie en in onze sportgeschiedenis."

Daarnaast sprak ze haar waardering uit voor de vele vrijwilligers die elk jaar opnieuw tientallen uren investeren om dergelijke wedstrijden mogelijk te maken. Volgens haar blijft het de taak van de overheid om drempels weg te werken en de interesse voor de wielersport aan te wakkeren.

Voorlopig geen extra geld

Toch kregen de organisatoren niet het nieuws waarop ze gehoopt hadden. De minister gaf aan dat er voorlopig geen aparte financiële ondersteuning voor de kermiskoersen komt.

Ook de vraag om middelen die vrijkomen door het stopzetten van de steun aan Flanders-Baloise te gebruiken, kreeg een negatief antwoord. Een deel van dat budget gaat naar het baanwielrennen, terwijl de overige middelen binnen de topsportwerking van de federaties worden ingezet.

Dat betekent dat de toekomst van de Vlaamse kermiskoers voorlopig onzeker blijft. De overheid wil blijven overleggen met de sector en met Cycling Vlaanderen, maar concrete extra steun blijft voorlopig uit.

Voor de organisatoren blijft de hoop bestaan dat een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed de discipline nieuw leven kan inblazen. Want hoewel het aantal wedstrijden de voorbije vijftig jaar spectaculair daalde van ongeveer 200 naar amper 19, blijft de kermiskoers voor veel Vlamingen een uniek stukje wielererfgoed dat ze niet verloren willen zien gaan.