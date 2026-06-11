Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

Ruben Van Gucht krijgt deze zomer een nieuw wielerprogramma op VTM, maar van een concurrentiestrijd met Vive le Vélo wil hij niets weten. Integendeel, hij spreekt met veel respect over het populaire VRT-programma.

Eerste wielershow voor VTM

Na zijn opdrachten voor het WK voetbal trekt Ruben Van Gucht naar de Tour de France. Daar presenteert hij tijdens de laatste week een gloednieuw wielermagazine voor VTM.

Voor de ervaren sportjournalist wordt het zijn eerste televisieprogramma op de commerciële zender. Dat roept automatisch vergelijkingen op met Vive le Vélo, de vaste wielertalkshow van de VRT.

Respect voor een televisieklassieker

Van Gucht maakt in Het Laatste Nieuws meteen duidelijk dat hij geen concurrentiestrijd ziet met het gerenommeerde programma van collega Karl Vannieuwkerke. "Dat kan niet, want dat programma is na twintig jaar een monument dat alles al bewezen heeft", klinkt het heel erg duidelijk.

Volgens hem groeide Vive le Vélo uit tot een vaste waarde in het Vlaamse televisielandschap en een referentie voor alle wielerprogramma's. "Een instituut waar elke nieuwe wielertalkshow aan wordt afgemeten."

Een eigen identiteit

Toch wil Van Gucht een eigen stempel drukken op het nieuwe programma. In plaats van het succesvolle concept te kopiëren, kiest hij bewust voor een andere aanpak. "Bij ons zal er meer ruimte zijn voor humor, plezier, entertainment en vakantiegevoel", legt hij uit. Daarmee mikt hij op een luchtige zomerse sfeer die aansluit bij de beleving van de Tour.





Na zijn passage bij VTM blijft Van Gucht actief in het wielrennen. Hij verzorgt voor de VRT ook het commentaar bij de Tour des Femmes en blijft zo een van de vaste stemmen van de wielersport.

Met zijn nieuwe uitdaging wil hij geen strijd aangaan met Vive le Vélo, maar een alternatief bieden voor de wielerliefhebber. "Ik ben ervan overtuigd dat dit een genre is waar veel mensen plezier aan gaan beleven", besluit hij. Die ambitie moet deze zomer blijken, wanneer Van Gucht voor het eerst zijn eigen wielershow presenteert.