“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel laat zijn fans steeds vaker meekijken achter de schermen van zijn trainingen. Tijdens zijn nieuwste YouTube-video op de Teide trok echter niet alleen zijn vorm, maar ook een opvallende uitspraak over draadloze oortjes de aandacht.

Inkijk in het leven op hoogtestage

Remco Evenepoel verblijft momenteel opnieuw op Tenerife, waar hij op de flanken van de Teide werkt aan zijn voorbereiding op de Tour de France. Via zijn YouTube-kanaal neemt de kopman van Soudal Quick-Step zijn volgers mee tijdens trainingen en momenten naast de fiets.

Ook deze keer ontbreekt de humor niet. Vaste mecanicien Dario Kloeck en verzorger David Geeroms zorgen voor de nodige sfeer, terwijl Evenepoel de zware trainingsarbeid afwisselt met enkele luchtige momenten.

Opvallende uitleg over zijn oortjes

Tijdens een van de ritten viel op dat Evenepoel geen draadloze oortjes draagt. De Belg kiest bewust voor een klassieke variant en gaf daar zelf een opvallende verklaring voor. "Ik heb een paar artikels gelezen: bluetooth is niet goed voor je hersenen", klinkt het in zijn laatste video op YouTube.

Evenepoel bracht die uitspraak wel met een knipoog. Meteen daarna volgde een grapje dat zijn ploegmaats duidelijk kon smaken. "Daarom heb ik school niet afgewerkt: omdat ik te veel bluetooth gebruikte", lachte hij.

Humor blijft centraal staan

Dat soort spontane momenten is precies waar de video's van Evenepoel populair mee zijn geworden. De olympische kampioen toont niet alleen de zware trainingen, maar ook de ontspannen sfeer binnen zijn entourage.

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De beelden op Tenerife laten zien hoe belangrijk een goede groepsdynamiek is tijdens een hoogtestage. Tussen de stevige intervalblokken door wordt er regelmatig gelachen en geplaagd, wat de lange trainingsdagen draaglijker maakt.

Focus op de Tour de France

Na zijn verblijf op de Teide keerde Evenepoel terug naar Calpe, waar hij zijn voorbereiding op de Tour verderzet. De Belg werkt er verder aan zijn conditie met als doel in topvorm aan de start van het grootste wielerevenement van het jaar te verschijnen.

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Remco Evenepoel

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