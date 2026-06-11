Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

Soudal Quick-Step lijkt opnieuw werk te maken van de toekomst. Volgens wielerjournalist Daniel Benson staat de Belgische WorldTour-ploeg dicht bij de komst van de Italiaanse allrounder Lorenzo Milesi voor seizoen 2027.

Daniel Benson meldt opvallende transfer

Soudal Quick-Step zou een opvallende versterking beet hebben. Wielerjournalist Daniel Benson meldt dat Lorenzo Milesi op weg is naar de Belgische formatie en vanaf 2027 de overstap zou maken van Movistar.

Volgens Benson raakte vorige week al bekend dat de 24-jarige Italiaan zijn huidige ploeg wellicht zou verlaten. Verschillende bronnen zouden hebben aangegeven dat hij dicht bij een contract bij een top vijf-ploeg uit de WorldTour stond. Inmiddels lijkt die zoektocht een duidelijke richting uit te gaan.

Soudal Quick-Step heeft voorlopig geen commentaar gegeven op de geruchten. De ploeg houdt traditioneel de lippen stijf op elkaar wanneer het over transfers gaat en mag niks lossen voor 1 augustus volgens de regels van de UCI.

Sterke Giro trok aandacht

Milesi werkte zich de voorbije maanden steeds meer in de kijker. Vooral zijn prestaties in de Giro d'Italia maakten indruk. De Italiaan reed een actieve ronde en was regelmatig voorin het koersverloop terug te vinden.

Milesi verzamelde drie top tien-noteringen en maakte hij deel uit van vijf belangrijke ontsnappingen die een etappe kleur gaven. Daarmee bewees hij dat hij niet alleen over een sterke motor beschikt, maar ook koersinzicht en aanvallende kwaliteiten heeft. Zijn prestaties lijken verschillende ploegen overtuigd te hebben van zijn potentieel.





Wie is Lorenzo Milesi?

Lorenzo Milesi werd geboren op 28 maart 2002 in Italië en geldt als een veelzijdige renner. Hij kan uit de voeten op heuvelachtig terrein, rijdt een degelijke tijdrit en voelt zich ook comfortabel in lange ontsnappingen.

De Italiaan brak internationaal door bij de beloften en veroverde in 2023 de wereldtitel tijdrijden bij de U23-categorie. Dat leverde hem heel wat belangstelling op en uiteindelijk een contract bij Movistar.

Milesi wordt beschouwd als een moderne allrounder. Hij kan zelf kansen najagen, maar ook een belangrijke rol spelen in dienst van een kopman tijdens grote rondes en klassiekers.

Interessante pion voor Soudal Quick-Step

Mocht de transfer doorgaan, dan haalt Soudal Quick-Step een renner binnen die op verschillende terreinen inzetbaar is. Zijn profiel past binnen de ambitie van de ploeg om zowel in eendagswedstrijden als in rittenkoersen competitief te blijven.

Bovendien zou Milesi een waardevolle helper kunnen worden voor de grote kopmannen van de ploeg. Zijn sterke tijdrit, aanvallende rijstijl en uithoudingsvermogen maken hem tot een interessante pion in uiteenlopende wedstrijdsituaties.