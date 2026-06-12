Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

Eén minuut. Meer had Lotto-Intermarché niet nodig om tegen een forse UCI-boete aan te lopen. Een kleine vertraging bij een materiaalcontrole voor de ploegentijdrit kostte de ploeg meer dan 3.250 euro en zorgt voor heel wat discussie.

Eén minuut met grote gevolgen

Het incident speelde zich af tijdens de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, waar Lotto-Intermarché zich moest aanbieden voor de verplichte materiaalcontrole voor de ploegentijdrit. Dat gebeurde nét te laat, met een zware financiële sanctie tot gevolg.

"We waren welgeteld één minuut te laat", vertelt ploegleider Steven De Neef aan Het Laatste Nieuws. Toch was dat voldoende om de UCI het reglement strikt te laten toepassen. Voor elke renner die niet tijdig aanwezig is, staat een boete van 500 Zwitserse frank. Met zes renners liep de rekening op tot 3.000 frank, goed voor ruim 3.250 euro.

Nieuwe regels, harde aanpak

De Neef wijst erop dat de procedure onlangs werd aangepast. "Sinds kort wordt een marge van vijf minuten toegestaan." De tijdritfietsen waren al op weg naar de controlepost, terwijl de renners op hun gewone fietsen volgden.

Volgens de ploeg liep het daar mis. De fietsen waren op tijd, maar de renners niet. En volgens het UCI-reglement maken ook zij deel uit van het volledige materiaalpakket dat gecontroleerd moet worden.

UCI wil een duidelijk signaal geven

Bij Lotto-Intermarché vond niemand de straf licht. De Neef noemt het bedrag fors, maar beseft dat protest weinig zin had. "De UCI wil duidelijk een voorbeeld stellen."





Dat blijkt ook uit andere dossiers. Team Jayco AlUla en TotalEnergies kregen om dezelfde reden eveneens een stevige boete, zelfs nog hoger omdat zij met zeven renners aan de start verschenen.

Geen ruimte meer voor fouten

Het is niet de eerste keer dat de internationale wielerbond streng optreedt bij materiaalcontroles. Recent werd Lorena Wiebes zelfs uit de vrouwen-Giro gezet omdat haar fiets amper twintig gram te licht bleek.

Het toont aan dat de UCI steeds minder speelruimte laat. Of het nu gaat om enkele grammen of één minuut vertraging: de regels zijn de regels. Voor Lotto-Intermarché werd dat op een bijzonder dure manier duidelijk.