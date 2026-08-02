Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Moeten we ons grote zorgen maken over het vormpeil van Lotte Kopecky?
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Wat mogen we verwachten van Lotte Kopecky in de Tour de France Femmes? Het is een vraag die op de lippen van heel wat Belgische wielerfans brandt. Onze landgenote zal zich in deze Tour in principe wegcijferen voor Lorena Wiebes en Anna van der Breggen. Maar wat zegt dat over haar eigen vorm?

Kopecky is zeker niet aan haar beste seizoen bezig, al was het eerste deel van het seizoen zeker geen mislukking. Allesbehalve. Onze landgenote won Nokere Koerse en Milaan-Sanremo en mocht zo opnieuw een monument van haar lijstje afkruisen. In zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix werd ze vierde.

Een voorbeeldige Kopecky

In de Vuelta pakte Kopecky daarna één rit en twee tweede plaatsen. Ze won de puntentrui en mocht met vertrouwen naar de tijd- en wegrit van het BK trekken. Tegen de klok werd ze teleurstellend vierde, terwijl ze op de weg enkel goede vriendin Shari Bossuyt moest laten voorgaan.

In de voorbereiding op de Tour - onder meer in de Ronde van Polen - hielp ze ploeggenote Lorena Wiebes aan verschillende overwinningen. De Nederlandse spurtbom speelde soloslim in Polen en pakte er alle ritten en het eindklassement.

Ze kreeg daarbij hulp van een voorbeeldige Kopecky, die al eens duidelijk in de rol kroop die ze in de Tour ook zal vertolken: rijden in dienst van Lorena Wiebes. In de Tour moet ze daarnaast ook Anna van der Breggen bijstaan. Maar hoe zit het met de persoonlijke vorm van Kopecky? Daar zijn momenteel veel vragen over.

Hoe zit het met de vorm van Kopecky?

Ine Beyen zag in haar analyse voor Sporza na de openingsrit van de Tour de France Femmes dat Kopecky aandachtig rondreed. De analiste merkte op hoe de voormalige wereldkampioene voorin zat en zin leek te hebben om mee te springen in de eerste ontsnapping.

Op de voorlaatste klim bleef Kopecky maar ternauwernood aan boord. Dat verbaast Beyen, omdat een goede Kopecky die klim (4 km aan 5,8%) altijd zou moeten aankunnen. "Ik weet het niet", tast Beyen in het duister over het vormpeil van Kopecky.

Koersprikkels

Kopecky is nooit de renster geweest van de grootspraak, maar het was toch opvallend met welke bescheiden ambities ze dit jaar naar de Tour de France Femmes trok. Ze had lage verwachtingen, wat volgens Beyen zou kunnen zijn om haar ambities voor zichzelf en de media te matigen.

Beyen benadrukt dat Kopecky zich in deze Tour de France Femmes volledig ten dienste zal stellen van Wiebes en Van der Breggen. Ze begint zo op een rustige manier aan de Tour en zal moeten afwachten hoe haar lichaam reageert. Beyen weet dat Kopecky beter wordt door veel koersprikkels.

Het WK in Montréal

Daar zal het in deze Tour niet aan ontbreken, maar de persoonlijke ambities lijken laag te blijven in dienst van Wiebes en Van der Breggen. Met het WK in Montréal heeft Kopecky nog een mooi doel om voor te gaan in september.

In 2023 won ze haar eerste regenboogtrui na een tweede plaats in de Tour en winst in het puntenklassement. In 2024 werd ze voor de tweede keer wereldkampioene in een jaar waarin ze niet deelnam aan de Tour.

De Tour lijkt dus niet meteen iets te zeggen over haar kansen op het komende WK. Dat moet haar en de fans toch geruststellen in een periode waarin we - net als Ine Beyen - in het duister tasten over het vormpeil van Kopecky.

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