Verbluffend en straf is het zeker: is het ook verbazingwekkend wat Van Aert doet?

De blauwe leiderstrui in Denemarken zit nog stevig om de schouders van Wout van Aert. Weinigen zullen ervan opkijken, maar het is toch straf wat hij doet in zijn eerste koers na het oplopen van een blessure. Is het ook verbazingwekkend? (screenshot Eurosport)

Laten we even stilstaan bij de balans van Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Vier ritten heeft hij gereden. Drie hiervan heeft hij gewonnen. In de eerste drie van de vier ritten was de Belg van Visma-Lease a Bike de beste. In de vierde etappe arriveerde hij als leider in de groep met de andere favorieten en eindigde hij twaalfde.

Vijf renners waren voorop gebleven. Van Aert voelde dus niet de noodzaak om in die favorietengroep nog eens te tonen dat hij de snelste is. Waarom zou hij ook? Van bonificatieseconden was geen sprake meer. Van Aert pakt het in zijn geheel verstandig aan in Denemarken. U kon eerder al lezen hoe hij zich slim positioneerde bij een sprintzege.

Bakelants is niet verrast

Maar is het ook verbazingwekkend of verrassend wat hij doet? Jan Bakelants gaf als co-commentator zijn mening tijdens de VRT-uitzending van de Clasica San Sebastian. Hij is niet verrast dat Van Aert drie ritten wint in de Ronde van Denemarken, maar merkt wel op dat zijn goede vriend zich weer mengt in de massasprints.

Er was immers een periode dat we Van Aert nog amper aan massasprints zagen meedoen. Bakelants stipt aan dat de sprinters in de Ronde van Denemarken niet van het niveau zijn dat ze Van Aert echt uitdagen. Daarin geven we hem gelijk. De grootste tegenstanders van Van Aert deze week zijn Kubis en Plowright.

Verwijzing naar sprintzege in 'Dauphiné'

Tegelijkertijd haalt Bakelants ook aan dat Van Aert eveneens een sprint won in de vroegere Dauphiné, die we anno 2026 kennen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een toeval is het dus niet wat we in Denemarken zien. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes spurtte Van Aert zelfs naar de zege op de dag dat zijn elleboogblessure weer opspeelde.



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🚴🇩🇰 | Wout van Aert wordt in Vejle uitgedaagd door Kubis, maar het blijft bij een test. Hij kraakt niet. Drie uit drie voor WVA! 🙌🇧🇪 #tourofdenmark



Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/FAjUhxOwwx — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 31, 2026

Bakelants stelt dat Van Aert de Ronde van Denemarken alleen rijdt omdat die past in de opbouw naar de Vuelta. De ex-renner voegt eraan toe dat je het toch maar moet blijven doen. Ook achter dit standpunt scharen we ons. We hebben geen analist vooraf horen roepen dat Wout drie ritten zou winnen en de hele ronde aan de leiding zou koersen.

(Meer dan) trainingen voor Van Aert

Bakelants ziet er vooral een motiverend effect in voor de 'trainingen', zoals hij de ritten in deze rittenkoers noemt, af te werken voor Wout. Dit vinden we een te minimaliserende term. Ja, er zijn rustige periodes in de etappes. Anderzijds is er het gewring, het uitpakken in de koninginnenrit, het rijden van de wedstrijd als leider: mentaal is dat niet min.

Oké, het deelnemersveld in de Ronde van Denemarken is niet dat van een WorldTour-wedstrijd. Toch is het een droomscenario om zo te kunnen terugkeren na een blessure waarvan de ernst toch benadrukt werd door onheilspellende uitspraken van artsen. Bovendien was Van Aert de laatste seizoenen geen veelwinnaar.

Verbazingwekkend van Van Aert?

Voor zijn passage in Scandinavië won hij dit jaar twee wegkoersen. Is het dan verbazingwekkend wat hij doet? Ja en neen. Ja, omdat het veelvuldig winnen van ritten gezien de omstandigheden niet voor de hand ligt. Neen, omdat hij er de mogelijkheden voor heeft. Als hij de eindzege pakt, mag hij hoe dan ook tevreden zijn.