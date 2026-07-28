Dopingpraktijken afgestraft: ex-wielrenner, ooit Giro-ritwinnaar, voor maar liefst 20 jaar geschorst

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Dopingpraktijken afgestraft: ex-wielrenner, ooit Giro-ritwinnaar, voor maar liefst 20 jaar geschorst
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Dopinggebruik wordt nog altijd niet getolereerd in het wielrennen. Ook na afloop van een actieve carrière kunnen er straffen worden uitgesproken en dat moet Danilo Napolitano nu aan de lijve ondervinden. Hij wordt immers voor maar liefst twintig jaar geschorst.

Voor de volgers van het wielrennen in de vorige decennia doet deze naam mogelijk toch een belletje rinkelen. De inmiddels 45-jarige Italiaan was een goede sprinter en kon zo met zijn snelle benen toch heel wat overwinningen bij elkaar rijden. Van de bergen was hij minder fan: zes keer startte hij in een grote ronde, nooit reed hij uit.

In de Giro van 2007 slaagde Napolitano er wel in om een etappezege te boeken: het werd de grootste overwinning uit zijn carrière. Een jaar eerder spurtte hij ook naar een topvijfnotering in Milaan-Sanremo. Napolitano was profwielrenner van 2004 tot 2017. Hij sloot zijn carrière af bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert.

Napolitano in de fout als ploegleider

Het is echter niet als wielrenner maar als ploegleider dat hij een inbreuk begaan heeft op het dopingreglement. Napolitano was aan de slag bij SALUS, een van de belangrijkste opleidingsploegen uit Italië. De Italiaanse dopingautoriteit oordeelt dat hij de WADA-regels betreffende het bezit en toedienen van verboden middelen gebroken heeft.

In april kwam het nieuws al dat hij geschorst werd door het Nationaal Antidoping Tribunaal en zelfs een levenslange schorsing riskeerde. Zijn straf is uiteindelijk iets minder zwaar uitgedraaid, maar met een schorsing van 20 jaar kan hij een voortzetting van een carrière in de wielrennerij in principe vergeten. Zijn ploeg kondigde wel aan juridische stappen te ondernemen.

Ook voorzitter geschorst wegens dopingpraktijken


Napolitano is niet de enige bij SALUS die in het vizier van de dopingautoriteiten is gekomen. Marco Moretti, de voorzitter van de ploeg, wordt een schorsing van acht jaar opgelegd wegens medeplichtigheid. De toekomst moet nu uitwijzen of de uitgesproken schorsingen van kracht zullen blijven, of deze nog teruggedraaid kunnen worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Danilo Napolitano

Meer nieuws

Hele wereld staat versteld: Philipsen en resem collega's halen alle superlatieven boven voor Van der Poel

Hele wereld staat versteld: Philipsen en resem collega's halen alle superlatieven boven voor Van der Poel

16:35
Analisten die niet elkaars vrienden zijn zeggen hetzelfde: "Van der Poel zoals Van Aert, deze man was dood"

Analisten die niet elkaars vrienden zijn zeggen hetzelfde: "Van der Poel zoals Van Aert, deze man was dood"

14:35
Evenepoel eist de status op die hem rechtmatig toebehoort, kleine tegenvaller voor Van der Poel

Evenepoel eist de status op die hem rechtmatig toebehoort, kleine tegenvaller voor Van der Poel

13:35
Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen

Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen

12:35
De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"

De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"

11:35
UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen

UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen

10:35
Luxueuze overnachting voor meneer en mevrouw Evenepoel: Remco ziet 'prinses' Oumi schitteren in 5-sterrenhotel Naast de fiets

Luxueuze overnachting voor meneer en mevrouw Evenepoel: Remco ziet 'prinses' Oumi schitteren in 5-sterrenhotel

10:20
Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

09:20
Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi

Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi

08:20
Van der Poel krijgt zelfs Eddy Merckx dolenthousiast: "Niet te geloven, een ander zou je geen kans geven"

Van der Poel krijgt zelfs Eddy Merckx dolenthousiast: "Niet te geloven, een ander zou je geen kans geven"

07:50
Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen

Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen

07:00
🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel

🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel

21:00
Historische cijfers! Deze Belg doet in de Tour wat zelfs Eddy Merckx nooit lukte

Historische cijfers! Deze Belg doet in de Tour wat zelfs Eddy Merckx nooit lukte

20:00
Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer Naast de fiets

Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer

19:00
Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

18:00
Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

27/07
Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

27/07
Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

27/07
Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

27/07
“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht Naast de fiets

“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht

27/07
Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

27/07
Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

27/07
Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

27/07
Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

27/07
Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

27/07
"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren" Analyse

"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren"

27/07
Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

26/07
Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

26/07
Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

26/07
Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

26/07
Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond Naast de fiets

Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

26/07
Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

26/07
Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

26/07
Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

26/07
Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

26/07
De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

26/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jose De Cauwer Eddy Merckx Jasper Philipsen Jan Bakelants Dirk De Wolf Van Eetvelt Lennert Stan Dewulf Thierry Gouvenou Adrie Van Der Poel Ilan Van Wilder Tim Merlier Sepp Kuss Rune Herregodts Valentin Paret-Peintre Serge Pauwels Bobbie Traksel

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved