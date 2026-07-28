Dopingpraktijken afgestraft: ex-wielrenner, ooit Giro-ritwinnaar, voor maar liefst 20 jaar geschorst

Dopinggebruik wordt nog altijd niet getolereerd in het wielrennen. Ook na afloop van een actieve carrière kunnen er straffen worden uitgesproken en dat moet Danilo Napolitano nu aan de lijve ondervinden. Hij wordt immers voor maar liefst twintig jaar geschorst.

Voor de volgers van het wielrennen in de vorige decennia doet deze naam mogelijk toch een belletje rinkelen. De inmiddels 45-jarige Italiaan was een goede sprinter en kon zo met zijn snelle benen toch heel wat overwinningen bij elkaar rijden. Van de bergen was hij minder fan: zes keer startte hij in een grote ronde, nooit reed hij uit.

In de Giro van 2007 slaagde Napolitano er wel in om een etappezege te boeken: het werd de grootste overwinning uit zijn carrière. Een jaar eerder spurtte hij ook naar een topvijfnotering in Milaan-Sanremo. Napolitano was profwielrenner van 2004 tot 2017. Hij sloot zijn carrière af bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert.

Napolitano in de fout als ploegleider

Het is echter niet als wielrenner maar als ploegleider dat hij een inbreuk begaan heeft op het dopingreglement. Napolitano was aan de slag bij SALUS, een van de belangrijkste opleidingsploegen uit Italië. De Italiaanse dopingautoriteit oordeelt dat hij de WADA-regels betreffende het bezit en toedienen van verboden middelen gebroken heeft.

In april kwam het nieuws al dat hij geschorst werd door het Nationaal Antidoping Tribunaal en zelfs een levenslange schorsing riskeerde. Zijn straf is uiteindelijk iets minder zwaar uitgedraaid, maar met een schorsing van 20 jaar kan hij een voortzetting van een carrière in de wielrennerij in principe vergeten. Zijn ploeg kondigde wel aan juridische stappen te ondernemen.

Ook voorzitter geschorst wegens dopingpraktijken



Napolitano is niet de enige bij SALUS die in het vizier van de dopingautoriteiten is gekomen. Marco Moretti, de voorzitter van de ploeg, wordt een schorsing van acht jaar opgelegd wegens medeplichtigheid. De toekomst moet nu uitwijzen of de uitgesproken schorsingen van kracht zullen blijven, of deze nog teruggedraaid kunnen worden.