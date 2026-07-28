De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"
Foto: © photonews
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José De Cauwer werd echt blij van wat Mathieu van der Poel liet zien op de laatste Tour-dag. Het spreekt voor zich dat ze ook in Nederland op de banken gingen staan voor de uitmuntende prestatie van Van der Poel in Parijs.

In Kop over Kop werd vastgesteld dat Van der Poel eigenlijk als enige in de Tour de France Tadej Pogacar tot het absolute uiterste kon dwingen. "Ik denk dat we Pogacar voor het eerst zagen afzien in deze Tour. We hebben hem niet eerder zo gezien", aldus Jip van den Bos over de gelaatsuitdrukkingen van de Sloveen in Parijs.

Bobbie Traksel trachtte het te vergelijken met de demarrages van Pogacar in het hooggebergte. "Als hij aanvalt doet hij zichzelf ook pijn, maar het stopt op een gegeven moment. Nu moest hij met Van der Poel mee, op een terrein dat eigenlijk niet zijn terrein is." In de slotmeters moest Pogacar Van der Poel laten gaan.

Philipsen had kunnen winnen

Van der Poel won voor ploegmaat Philipsen, maar het had ook omgekeerd kunnen zijn. "Als Philipsen echt was gaan sprinten, had hij gewonnen. Aleen moet Philipsen deze man zo dankbaar zijn. Dit is zo respectvol naar de grote Mathieu van der Poel toe. Het is supergaaf wat Van der Poel al voor Philipsen heeft gedaan."

In de podcast van Sporza stond José De Cauwer ervan versteld hoeveel titels vooraan in de koers vertegenwoordigd werden, zeker toen Evenepoel en Pedersen er nog bij waren. "We mogen er niet alle titels bijnemen en ook niet die crosstitels van Van der Poel. Dan ben je nog bezig." Twee van de vier reden ook na de laatste klim voorop.

De Cauwer vond dit het summum

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Het leek er niet op dat Van der Poel het zou halen. "En dan is er nog iemand die het uit zijn tenen tovert. In de laatste 500 meter reed hij 51 per uur. Crazy. Beter wordt het niet. Dan moet je meer doen dan Hitchcock opgraven." Voor Van der Poel was het zijn tweede ritzege in de Tour de France van 2026.

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