UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen

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Wielerfans wisten dat ze maandagavond in Aalst moesten zijn. Daar streek ook Remco Evenepoel immers neer, amper 24 uur na zijn tweede plek in de Tour de France. In Aalst schoot hij de hoofdvogel af met een overwinning in het populaire criterium.