UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen
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Wielerfans wisten dat ze maandagavond in Aalst moesten zijn. Daar streek ook Remco Evenepoel immers neer, amper 24 uur na zijn tweede plek in de Tour de France. In Aalst schoot hij de hoofdvogel af met een overwinning in het populaire criterium.
Philipsen op het podium in Boxmeer
Remco Evenepoel won dus in Aalst, maar ook in het Nederlandse Boxmeer werd maandag een criterium gereden. Daar tekende Jasper Philipsen present. De snelle man van Alpecin-Premier Tech slaagde er niet in om de overwinning te pakken. Een mooie ereplaats zat er voor hem wel in.
Philipsen eindigde derde: zo stond de man met inmiddels elf Tourritzeges op zijn palmares toch maar mooi op het podium in Boxmeer. Met bolletjestrui Richard Carapaz kreeg het publiek daar ook een mooie winnaar te zien. De winnaar van het bergklassement in de Tour bleef de Nederlander Thymen Arensman voor.
Wielerfans wisten dat ze maandagavond in Aalst moesten zijn. Daar streek ook Remco Evenepoel immers neer, amper 24 uur na zijn tweede plek in de Tour de France. In Aalst schoot hij de hoofdvogel af met een overwinning in het populaire criterium.
Na zijn eerste ritzege in de Tour de France van dit jaar hoopte echtgenote Oumi al dat iedereen in België nu achter haar man zou gaan staan. De Belgische wielerfans lijken gehoor te geven aan die oproep. Het was in Aalst op de koppen lopen: de sterke prestaties van Evenepoel in de Tour hebben zijn populariteit geen kwaad gedaan.
Die bewuste overwinning was ook de eerste zege na een Tourrit in lijn. Evenepoel is dus niet alleen maar de renner die in het tijdrijden, zijn grote specialiteit, de andere wereldtoppers de baas kan. Hij is een completere renner geworden. De organisatie van het criterium in Aalst dacht dat dit ook wel eens te merken kon zijn in de opkomst.
75 000 fans voor Evenepoel
Meestal lokt het criterium van Aalst zo'n 65 000 toeschouwers, de organisatie ging dit jaar uit van een veel hoger aantal. Dat was niet te hoog gemikt. Volgens Het Nieuwsblad en HLN was er maandagavond sprake van 75 000 toeschouwers die uiteraard grotendeels voor Evenepoel naar Aalst waren gekomen. Dat spreekt boekdelen.
De fans die opdaagden zagen ook wat ze wilden zien: een winnende Evenepoel. Hiervoor moest de renner van Red Bull-BORA-hansgrohe wel zijn sprint aanspreken. In de Tour de France zagen we al meermaals dat met zijn sprint anno 2026 helemaal niets mis is. Die explosiviteit leverde hem in Aalst ook de overwinning op.
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Evenepoel klopt Herregodts
Met Rune Herregodts leverde een andere Belg strijd tot op de meet, maar de UAE-man moest zich dus neerleggen bij de tweede plaats. Enkele seconden later bolde Valentin Paret-Peintre als derde over de streep. De Fransman van Soudal Quick-Step maakte het podium in Aalst zo compleet.
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