Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France
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Richard Carapaz beleefde na de Tour de France een opmerkelijk moment. De Ecuadoriaan was zijn koersfiets plots kwijt, al bleek het uiteindelijk om een onschuldig misverstand te gaan. Het verhaal zorgde voor heel wat hilariteit in aanloop naar het criterium van Surhuisterveen.

Even paniek na de Tour

Na een succesvolle Tour de France, waarin Richard Carapaz de bolletjestrui veroverde en twee ritten won, volgde een opvallende anekdote. In een gesprek met het Dagblad van het Noorden vertelde de Ecuadoriaan dat zijn koersfiets na afloop van de Ronde van Frankrijk plots verdwenen leek.

Even was er sprake van lichte paniek binnen de ploeg. Een fiets van een profrenner is volledig op maat gemaakt en vertegenwoordigt bovendien een flinke waarde. Gelukkig bleek al snel dat er geen sprake was van diefstal of verlies.

Misverstand in het hotel

De verklaring bleek uiteindelijk verrassend eenvoudig. "Een verzorger had mijn fiets in de verkeerde hotelkamer gezet", vertelde Carapaz aan het Dagblad van het Noorden. Daardoor dacht de Ecuadoriaan aanvankelijk dat zijn fiets spoorloos was verdwenen.

Het misverstand werd snel rechtgezet en de fiets dook weer op. Wat begon als een vervelend moment, eindigde uiteindelijk met een lach. Het verhaal toont hoe hectisch de dagen na de Tour de France kunnen zijn. Renners, ploegleiders, mecaniciens en verzorgers verplaatsen zich in korte tijd van Frankrijk naar verschillende criteriums en andere afspraken, waardoor vergissingen soms snel gemaakt zijn.

Van Tourstress naar ontspannen criteriums

Carapaz is een van de blikvangers op het na-Tourcriterium van Surhuisterveen, waar ook groenetruiwinnaar Mads Pedersen aan de start verschijnt. Zulke wedstrijden verschillen enorm van de spanning in de Tour de France.

Volgens de Nederlandse krant draait het na de Tour niet alleen om prijzengeld. "Ook in grote koersen zouden we vaker rondes moeten gaan rijden", klinkt het bij Carapaz. Daarmee wordt verwezen naar de bijzondere sfeer van criteriums, waar duizenden supporters hun wielerhelden van dichtbij kunnen bewonderen.

Na drie weken koersen op het allerhoogste niveau vormt zo'n avondcriterium een stuk ontspannener decor, zowel voor de renners als voor de fans.

Een verhaal dat perfect bij de Tourgekte past

Dat een van de smaakmakers van de Tour zijn eigen koersfiets even niet kon terugvinden, is een anekdote die perfect illustreert hoe chaotisch de periode na de grootste wielerwedstrijd ter wereld soms verloopt. Uiteindelijk bleek alles gelukkig op een eenvoudig misverstand te berusten.

Carapaz kon daardoor zonder problemen afzakken naar Surhuisterveen, waar hij opnieuw het publiek wist te vermaken. Het leverde vooral een verhaal op waar de Ecuadoriaan achteraf ongetwijfeld zelf ook hartelijk om kon lachen.

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