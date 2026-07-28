Hele wereld staat versteld: Philipsen en resem collega's halen alle superlatieven boven voor Van der Poel

Mathieu van der Poel had al een reputatie om u tegen te zeggen en zijn aanzien is alleen nog maar groter geworden na die stunt op de Champs-Elysées. Lof is er van alle analisten, maar ook in het peloton werden reacties gesprokkeld.

Dat deed de NOS op het circuit van Boxmeer. Wie kan dit beter inschatten dan de man die tweede eindigde op de Champs-Elysées, Jasper Philipsen? "Ik heb al heel veel met hem meegemaakt en heel veel straffe dingen van hem gezien. Dit schat ik toch ook heel hoog in. Hij verbaast mij al lang niet meer. Ik wist dat het zijn ding was en hij erop gebrand was."

Natuurlijk moeten alle puzzelstukjes dan nog op de juiste plaats vallen. "Normaal word je tien meter voor de meet gepakt. Vooraf kun je dit scenario niet schrijven", weet ook Huub Artz. Voor Wilco Kelderman ligt het vast wat hem het meeste bijblijft. "Hoe diep hij gaat, hoe graag hij het wil, de emotie die komt kijken bij zo'n overwinning."

Ook de bolletjestrui looft Van der Poel

Van der Poel toonde de hele wereld nog maar eens hoe waanzinnig diep hij kan gaan. "Hoe hij over de finish komt, dat is gewoon pure wilskracht." Richard Carapaz is een heel ander type, maar hield zich qua lof ook niet in. "Hij is ongelooflijk. Toen ik hoorde dat hij de laatste rit won, was ik heel blij. Dit is een geweldige kerel."

Van der Poel heeft een geweldige show gegeven: zo bekijkt Thymen Arensman het. "De flair van Mathieu, de punch, de explosiviteit: dat spreekt heel veel mensen gewoon aan. Supermooi entertainment. Uiteindelijk zijn we gewoon entertainers. Mathieu is een superentertainer." Het is zowat een artiest op de fiets, zeg maar.

Van der Poel had de rit al lang aangekruist

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De ritzege in Ussel had hij al op zak, maar Van der Poel had bij de bekendmaking van het Tour-parcours ook de rit over de Montmartre al aangeduid. Op de laatste passage kwam hij het sterkst voor de dag en in de laatste rechte lijn had hij dan nog een fenomenale versnelling in huis.