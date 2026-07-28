Luxueuze overnachting voor meneer en mevrouw Evenepoel: Remco ziet 'prinses' Oumi schitteren in 5-sterrenhotel

Na drie weken hard labeur was het tijd voor wat luxe voor Remco Evenepoel, met echtgenote Oumi uiteraard aan zijn zijde. Een prestigieuze overnachting in een 5-sterrenhotel was hun beloning op het einde van de Tour de France. Ongetwijfeld een ervaring om niet snel te vergeten.

Oumi heeft dit zelf uit de doeken gedaan door een reeks foto's op Instagram te plaatsen vanuit Le Meurice. In dit hotel in Parijs hebben zij en Remco dus gelogeerd na de laatste etappe in de Tour de France. Le Meurice wordt online omschreven als een luxueus 5-sterrenhotel en de kamers zouden een moderne versie van Versailles zijn.

Dat zegt al genoeg. Ook de foto's op de Instagrampagina van Oumi spreken boekdelen. Het moet gezegd: de echtgenote van Remco Evenepoel schittert in een blauwe jurk. Ze heeft duidelijk genoten van de ervaring. Er werd ook een attentie voorzien voor 'meneer en mevrouw Evenepoel', gericht dus aan Remco en Oumi.

De reactie op het sociale mediaplatform zijn overwegend positief: zo wordt Oumi geprezen om haar klasse en elegantie. Ook Remco zelf heeft gereageerd op de Instagrampost: de foto's bevallen hem vanzelfsprekend enorm. "Mijn prinses", schrijft hij met trots over echtgenote Oumi. Een hartje mag hierachter ook niet ontbreken.

Le Meurice situeert zich in Parijs op de Rue de Rivoli, op zo'n 4,5 kilometer van de Champs-Elysées, waar Remco Evenepoel officieel zijn tweede plaats in de Tour de France veiligstelde. Meestrijden om de ritzege met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel deed hij in de finale niet. Op de tweede passage van de Montmartre toonde hij zich wel.



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Evenepoel wint vlak na de Tour criterium in Aalst

Na de overnachting in Le Meurice keerden meneer en mevrouw Evenepoel al snel terug naar België. Remco Evenepoel deed maandagavond immeres mee aan het criterium in Aalst, waar hij ook de overwinning pakte. Hopelijk hebben Remco en Oumi genoten van alles wat de laatste dagen op hen af kwam.