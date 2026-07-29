Roxanne Bertels breekt harten met emotionele boodschap aan Mathieu van der Poel

Na drie slopende weken Tour de France deelt Roxanne Bertels een bijzonder emotionele boodschap voor Mathieu van der Poel. De zwangere partner van de Nederlandse wielertopper blikt terug op de Tour en krijgt meteen een liefdevolle reactie van Van der Poel zelf.

Emotioneel afscheid van de Tour

Ook voor Roxanne Bertels zit het Tour de France-avontuur erop. De partner van Mathieu van der Poel keek via Instagram terug op drie intense weken waarin ze de renner van Alpecin-Premier Tech samen met de andere partners van dichtbij volgde.

"Het zit erop. Het is altijd een ongelooflijk avontuur om samen met de andere vrouwen de Tour de France te volgen", schreef Bertels op Instagram. De boodschap ging gepaard met foto's van haar Tourzomer en straalde vooral dankbaarheid uit.

De Tour is niet alleen een uitputtingsslag voor de renners, maar ook voor de mensen die hen achter de schermen ondersteunen. Partners reizen vaak het hele land door om hun geliefden onderweg aan te moedigen.

Liefdesverklaring aan Mathieu van der Poel

Het meest opvallende deel van haar bericht was zonder twijfel de persoonlijke boodschap aan Van der Poel. Bertels stak haar bewondering voor de Nederlandse topper niet onder stoelen of banken.

"Ik hou op een manier van jou die woorden nooit volledig kunnen uitleggen", schreef ze op Instagram. "Elk deel van wie je bent fascineert me: je dromen, je kracht en je veerkracht."



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Daar bleef het niet bij. Bertels keek ook vooruit naar de toekomst van hun gezin. "De lijst met eigenschappen waarvan ik hoop dat onze dochter ze van jou erft, is eindeloos. Maar als ik er één mag kiezen, dan is het jouw ongelooflijke doorzettingsvermogen, de manier waarop je zo hard werkt en nooit, echt nooit opgeeft."

Van der Poel reageert meteen

De liefdevolle woorden bleven niet onbeantwoord. Mathieu van der Poel reageerde vrijwel meteen onder het bericht van zijn partner. "Beste mama in wording", schreef de Nederlander, gevolgd door een hartje.

Die korte reactie viel meteen in de smaak bij volgers van het koppel. Sinds bekend raakte dat Bertels zwanger is van hun eerste kindje, delen beiden af en toe persoonlijke momenten met hun fans. De reacties onder het bericht stroomden dan ook massaal binnen.

Op naar een nieuw hoofdstuk

Na de Tour de France breekt voor Van der Poel een nieuwe fase van het seizoen aan, met onder meer de wereldkampioenschappen als belangrijk doel. Tegelijk kijken hij en Bertels uit naar misschien wel de mooiste uitdaging van allemaal: de komst van hun eerste dochter.

De liefdevolle uitwisseling op Instagram toont aan dat de wielerkampioen, ondanks alle sportieve druk, ook volop geniet van het leven naast de koers. En dat maakt deze Tour voor het koppel wellicht onvergetelijk, zowel op als naast de fiets.