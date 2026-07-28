Evenepoel eist de status op die hem rechtmatig toebehoort, kleine tegenvaller voor Van der Poel

Er is gemengd nieuws voor Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. De ene krijgt met een kleine tegenvaller (één plekje verlies) te maken, voor de andere is er wel goed nieuws (twee plaatsen winst) is weggelegd.

Dit heeft te maken met de publicatie van de nieuwe UCI-ranking, een rangschikking die iedere dinsdag een update krijgt. De nieuwe versie staat op de officiële website van de UCI. Het valt onmiddellijk op dat Evenepoel weer naar de tweede plaats springt. Die positie was hij eerder kwijtgeraakt, hij zakte zelfs uit de top drie.

Dat is nu echter voltooid verleden tijd. Dankzij zijn tweede plaats in de Tour de France springt Evenepoel over concurrenten Jonas Vingegaard en Isaac del Toro. Evenepoel heeft nu 6956,61 punten. Dat zijn er nog altijd beduidend minder dan de 11321,75 punten van Pogacar, die de UCI-rangschikking royaal blijft aanvoeren.

Evenepoel tweede beste renner ter wereld

Evenepoel houdt wel nipt Vingegaard en Del Toro achter zich en mag zich dus officieel de tweede beste renner ter wereld noemen. Die status verdient hij ook, want eind vorig jaar was hij al de tweede beste in de zware eendagskoersen. Voeg daar nog zijn zege in de Amstel Gold Race en podiumplek in de Ronde van Vlaanderen aan toe.

Dan mag Evenepoel zich terecht de tweede beste in het peloton noemen, zeker na zijn tweede plek in de Tour. Een hogere notering mocht wel verwacht worden van Mathieu van der Poel. Ondanks een sterke Tour met twee ritzeges, waarvan vooral die laatste veel lof opleverde, zakt hij van de negende naar de tiende plek.

Denen steken Van der Poel voorbij

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Hij is het slachtoffer van de sterke prestaties van Mattias Skjelmose en Mads Pedersen, de twee Denen die hem voorbijsteken. Skjelmose eindigde knap zesde in het algemeen klassement van de Tour. Pedersen won een rit en zijn onvermoeibare aanvalslust leverde hem ook het puntenklassement en de groene trui op.