🎥 Vriendin Roxanne heeft toepasselijke reactie bij meeslepende, waanzinnige Van der Poel-video

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Vriendin Roxanne heeft toepasselijke reactie bij meeslepende, waanzinnige Van der Poel-video
Foto: © photonews
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Er is weer reden tot feesten ten huize Van der Poel. Vriendin Roxanne Bertels zag afgelopen zondag hoe haar partner Mathieu met een indrukwekkende versnelling de jagende sprintersploegen afhield op de Champs-Elysées.

Voor de analisten is het zoeken naar nog niet gebruikte superlatieven na alweer een huzarenstuk van Van der Poel. Of het nu José De Cauwer, Jip van den Bos en Bobbie Traksel zijn, of Thijs Zonneveld, Lance Armstrong en Johan Bruyneel: allemaal kunnen ze alleen maar lyrisch zijn over de prestatie van Van der Poel.

Toch is het meest boeiende hoe een renner zelf terugkijkt op zo'n verwezenlijking. Dat doet Van der Poel met een video op zijn Instagrampagina. Het zijn beelden van de laatste meters van Van der Poel op weg naar de zege op de Champs-Elysées. Het zijn close-up shots en geven goed weer hoe diep hij hiervoor is moeten gaan.

Beensnelheid Van der Poel impressionant

Ook op de vertraagde beelden is de beensnelheid van Van der Poel nog altijd impressionant en tegelijkertijd komt zijn gelaatsuitdrukking heel goed in beeld. Zo wordt het voor de kijker duidelijk hoezeer Van der Poel heeft afgezien tijdens die laatste meters. Bij het over de streep komen is rechts van Van der Poel een juichende Philipsen te zien.

Zijn Belgische ploegmaat had immers meteen door dat Van der Poel de rit gewonnen had. Alpecin-Premier Tech vierde zo een heerlijk één-tweetje. De muziekkeuze bij deze video viel op Cornfield Chase van Hans Zimmer, een nummer uit 2014. Deze tonen maken er alleen nog een meer spraakmakend filmpje van.

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Roxanne en Mathieu verwachten een kindje

Roxanne Bertels heeft ook gereageerd op de Instagrampost van haar wederhelft. "Above and beyond, always", laat ze weten dat Mathieu van der Poel voor haar altijd op de eerste plaats komt. Zijn Tourritzeges zijn niet eens hun grootste geluk: vlak voor de Tour kondigden ze aan dat ze mama en papa worden. Roxanne is zwanger van een dochter.

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