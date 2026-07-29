Tourorganisatie krijgt onverwachte kritiek na spektakel in Parijs

De spectaculaire slotetappe van de Tour de France 2026 kreeg bijna uitsluitend lof. Toch klinkt er ook een kritische noot. Voormalig profrenster Roxane Knetemann vindt dat de organisatie niet elk jaar voor een finale over Montmartre moet kiezen.

Knetemann zwemt tegen de stroom in

De laatste rit van de Tour de France 2026 groeide uit tot een van de meest besproken finales van de voorbije jaren. Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar zorgden op de flanken van Montmartre voor een adembenemend spektakel, waarna de strijd om de ritzege de wielerfans tot op de streep in spanning hield.

Toch was niet iedereen overtuigd. In de podcast In Het Wiel hield voormalig profrenster en analiste Roxane Knetemann een opvallend pleidooi voor de terugkeer van de klassieke massasprint op de Champs-Élysées.

"Ik heb ontzettend genoten van deze rit, maar er is voor mij niks mooiers dan een ordinaire ouderwetse sprint op de Champs-Élysées." Daarmee kiest Knetemann bewust voor een minder populaire mening.

Niet elk jaar over Montmartre

De spectaculaire beklimming van Montmartre zorgde voor vuurwerk en veel enthousiasme bij fans en renners. De kans is dan ook groot dat de Tourorganisatie het concept de komende jaren wil behouden.

Volgens Knetemann hoeft dat echter niet. "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen? Waarom zou dat per se moeten?" vraagt ze zich af. Ze wijst erop dat ook de traditionele sprint op de Champs-Élysées jarenlang iconisch was en een vaste waarde vormde in de Tour. Voor haar hoeft de organisatie dus niet vast te houden aan één formule, hoe succesvol die ook is.



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Pleidooi voor afwisseling

De Nederlandse ziet meer in een roulatiesysteem. Zo zou de slotrit volgens haar regelmatig van karakter mogen veranderen. "Waarom kun je niet zeggen: we doen nog een jaar Montmartre, daarna weer één of twee jaar sprinten en dan leggen we er ook weer eens een tijdrit in Parijs."

Volgens Knetemann zou die afwisseling ervoor zorgen dat de finale van de Tour fris blijft en dat verschillende types renners hun kans krijgen op de prestigieuze laatste dag.

Ook elders kan spektakel worden gemaakt

Hoewel ze erkent dat de slotrit een enorm visitekaartje is voor de wielersport, vindt Knetemann niet dat alle spektakel per se op de laatste dag moet plaatsvinden.

"Je kan ook vast wel een ander lekker ritje neerleggen, een paar dagen voor Parijs, waar we ook lekker van genieten." Daarmee benadrukt ze dat aanvallend koersverloop niet exclusief aan de slotetappe hoeft te worden gekoppeld.

Met haar standpunt gaat Knetemann in tegen de algemene euforie na de Tourfinale van 2026. Waar veel wielerliefhebbers hopen dat Montmartre een blijver wordt, verlangt zij juist naar de charme van de traditionele sprint op de Champs-Élysées. Volgens haar is variatie uiteindelijk de beste garantie op blijvend spektakel.