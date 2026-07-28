🎥 Waarom Van Aert voor zijn eerstvolgende kampioenschap meer favoriet is dan ooit tevoren

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Waarom Van Aert voor zijn eerstvolgende kampioenschap meer favoriet is dan ooit tevoren
Foto: © photonews
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Er staan voor Wout van Aert nog een paar mooie kampioenschappen op het menu dit jaar waar hij zich zeker voor kan opladen. Voor zijn eerstvolgende kampioenschap is hij torenhoog favoriet, bewijzen de beelden.

Als we denken aan Wout van Aert en de kampioenschappen in 2026, dan komt in de eerste plaats het WK wegwielrennen in Montréal in beeld. Dat is natuurlijk het hoogste goed. Van Aert heeft al een paar zilveren WK-medailles in zijn kast hangen en zou het zeker verdienen om een keertje wereldkampioen te worden op de weg.

Het is niet onmogelijk dat het in Canada lukt, al zal hij wel het kopmanschap in het Belgische team moeten delen met Remco Evenepoel. Bovendien zal hij het moeten opnemen tegen Tadej Pogacar. Dan is de kans groter dat Van Aert de hoofdprijs afschiet op zijn eerstvolgende kampioenschap, het BK gravel op 16 augustus.

Van Aert toonde skills al in Marly Grav

Sinds kort is bekend dat Van Aert daar aan de start zal staan. Eerder dit jaar stond er geen maat op Van Aert in de Marly Grav Race: hij won met ongeveer driekwart minuut voorsprong. Hou ook zijn achtergrond uit het veldrijden in het achterhoofd en dan weet je dat Van Aert sowieso voldoende adelbrieven heeft om favoriet te zijn op het BK gravel.

Die status wordt nog kracht bijgezet door een filmpje dat goede vriend en traingspartner Daan Soete op Instagram heeft geplaatst. Op de tonen van You Ain't Seen Nothing Yet - toepasselijk - zien we Soete op gravelwegen in het zog van Van Aert rijden. "Gravelen in de bergen of gewoon underbiking", zoekt Soete de juiste term.

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Van Aert kan alle terreinen de baas

Of het nu een ondergrond met veel stenen betreft, een typisch mountainbikepadje of een grasveld betreft: Van Aert knalt er zonder verpinken doorheen, met een haarfijne techniek. Van Aert deelde het ook via zijn Instagram Stories. Als hij even stijlvol en foutloos voor de dag komt op het BK gravel, wordt het bijzonder moeilijk om hem van de titel te houden.

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Daan Soete
Wout Van Aert

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