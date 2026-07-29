Evenepoel wint ook criterium van Roeselare, nadat koers even werd geneutraliseerd

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Evenepoel wint ook criterium van Roeselare, nadat koers even werd geneutraliseerd
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel blijft ook na de Tour de France winnen. Daags na zijn zege in Aalst schreef de olympische kampioen ook het na-Tourcriterium van Roeselare op zijn naam. Een korte neutralisatie kon zijn demonstratie niet afremmen.

Evenepoel zet zegereeks voort

Na zijn overwinning in het criterium van Aalst heeft Remco Evenepoel ook het na-Tourcriterium van Roeselare op zijn naam geschreven. Duizenden wielerliefhebbers zakten af naar West-Vlaanderen om de Belgische vedette nog één keer van dichtbij aan het werk te zien. Ze kregen waar ze op hoopten: een aanvallende Evenepoel die uiteindelijk solo over de streep reed.

De avond kende wel een onverwacht oponthoud. Door een medische interventie op het parcours werd de wedstrijd ongeveer een kwartier geneutraliseerd. Een levensnoodzakelijke tussenkomst, waarna de organisatie de koers veilig kon hervatten.

Meteen in de aanval

Na de herstart wachtte Evenepoel niet lang om de wedstrijd open te breken. Hij koos het offensief en kreeg eerst het gezelschap van Rune Herregodts en Tim Merlier. Vooral Merlier kon rekenen op luid applaus van het publiek, maar het was uiteindelijk Evenepoel die opnieuw zijn klasse toonde.

In de voorlaatste ronde plaatste hij een beslissende versnelling. Zijn twee medevluchters moesten passen, waarna de kopman alleen richting finish trok. De organisatie kreeg zo het droomscenario waarop ze had gehoopt: de grootste publiekstrekker die solo de overwinning pakte.

Publiek geniet van demonstratie

De laatste kilometers werden een ware ereronde voor Evenepoel. Langs het parcours klonk een luid applaus terwijl de Belgische kampioen onbedreigd richting aankomst reed. De overwinning was nooit meer in gevaar en bevestigde nog maar eens zijn status als absolute publiekslieveling op de Belgische criteriums.

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Tim Merlier sprintte uiteindelijk naar de tweede plaats, voor Rune Herregodts, die het podium vervolledigde. Daarmee kleurde het podium volledig Belgisch.

Twee op twee na de Tour

Met winst in Aalst én Roeselare kan Evenepoel terugblikken op een perfecte start van het criteriumseizoen. Waar criteriums vooral bedoeld zijn om supporters dicht bij hun helden te brengen, maakte de olympische kampioen er ook sportief een spektakel van. Zijn aanvallende stijl leverde opnieuw een verdiende overwinning op en bewees dat hij ook na een slopende Tour nog over uitstekende benen beschikt. Dat belooft alvast voor de Clasica San Sebastian van komend weekend.

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