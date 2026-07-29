Het plan ligt helemaal klaar: zo klopt Evenepoel Pogacar op het WK

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Het plan ligt helemaal klaar: zo klopt Evenepoel Pogacar op het WK
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Kan Remco Evenepoel opnieuw wereldkampioen worden? Philippe Gilbert ziet de Belgische kopman als een van de absolute topfavorieten voor het WK in Montréal. Volgens de ex-wereldkampioen ligt het parcours hem perfect en kan zelfs Tadej Pogačar geklopt worden.

Gilbert ziet grote WK-kans voor Evenepoel

Remco Evenepoel heeft opnieuw indruk gemaakt tijdens de Tour de France en dat is ook Philippe Gilbert niet ontgaan. In een interview met La Capitale spreekt de voormalige wereldkampioen vol bewondering over de prestaties van zijn landgenoot. Vooral met het oog op het komende WK in Montréal ziet Gilbert een uitgelezen kans voor Evenepoel om opnieuw de regenboogtrui te veroveren.

"Het parcours is makkelijker dan in Kigali, met 3.600 hoogtemeters. Dat ligt Remco perfect. Bovendien heeft hij Wout van Aert aan zijn zijde", klinkt het in de Waalse krant. Daarmee verwijst Gilbert naar het profiel van het Canadese WK, dat volgens hem beter aansluit bij de kwaliteiten van de olympische kampioen.

Een duel tussen Evenepoel en Pogačar

Volgens Gilbert draait het wereldkampioenschap uit op een rechtstreeks duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar. De Sloveen was de voorbije twee WK's telkens de sterkste van de Belg, maar dit keer verwacht de oud-renner een ander verhaal.

"Ik denk dat een van hen wereldkampioen wordt. Het zal afhangen van wie als eerste aanvalt en meestal... is dat Remco", gaat Gilbert verder.

Gilbert verwacht dat Van Aert daarbij een cruciale rol kan spelen. De Belg zou in topvorm aan de start verschijnen en kan Evenepoel perfect ondersteunen in de finale. Dat geeft de Belgische selectie volgens hem een belangrijke troef tegenover de concurrentie.

Lees ook... De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

Nog sterker dan vroeger

Gilbert ziet bovendien dat Evenepoel nog altijd stappen blijft zetten. "Hij is nog sterker geworden. Hij is indrukwekkend. In de afdaling en op het vlakke was hij onklopbaar." Volgens Gilbert had Evenepoel tijdens de Tour zelfs nog meer risico's mogen nemen om het verschil te maken.

Hij wijst erop dat de Belg op snelle stroken een uniek wapen heeft. Zodra Evenepoel enkele tientallen meters voorsprong neemt, is hij volgens Gilbert bijzonder moeilijk terug te halen.

Aanvallend koersen blijft zijn grootste troef

Net als Tadej Pogačar kiest Evenepoel ervoor om zowel de klassiekers als de grote rondes te combineren. Daardoor zal hij volgens Gilbert nooit een renner worden zoals Jonas Vingegaard, die zijn volledige seizoen afstemt op de Tour de France.

Die aanvallende mentaliteit maakt volgens Gilbert net het verschil. Evenepoel wacht zelden af en durft risico's te nemen waar anderen twijfelen. Precies daarom ziet de ex-wereldkampioen hem als de grootste Belgische hoop op een nieuwe regenboogtrui.

Als Gilbert gelijk krijgt, kan Montréal uitgroeien tot het decor van een nieuw Belgisch wielerfeest, met Evenepoel als de man die opnieuw geschiedenis schrijft.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar
Philippe Gilbert

Meer nieuws

De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

11:30
Tourorganisatie krijgt onverwachte kritiek na spektakel in Parijs

Tourorganisatie krijgt onverwachte kritiek na spektakel in Parijs

10:30
Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France

Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France

13:30
Roxanne Bertels breekt harten met emotionele boodschap aan Mathieu van der Poel

Roxanne Bertels breekt harten met emotionele boodschap aan Mathieu van der Poel

12:30
Evenepoel wint ook criterium van Roeselare, nadat koers even werd geneutraliseerd

Evenepoel wint ook criterium van Roeselare, nadat koers even werd geneutraliseerd

07:30
Nu al zeer emotionele Tour voor Justine Ghekiere: "Dat zal me extra vleugels geven"

Nu al zeer emotionele Tour voor Justine Ghekiere: "Dat zal me extra vleugels geven"

09:30
Lefevere, Naesen en groterondewinnaar fileren heden en toekomst Evenepoel: "Hij heeft ons ongelijk bewezen"

Lefevere, Naesen en groterondewinnaar fileren heden en toekomst Evenepoel: "Hij heeft ons ongelijk bewezen"

07:00
Mysterie opgelost? Dít zou Tim Merlier uit de Tour hebben gekegeld

Mysterie opgelost? Dít zou Tim Merlier uit de Tour hebben gekegeld

08:30
Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen

Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen

28/07
Greg LeMond deelt nog eens een ferme sneer uit na controversiële opmerking Lance Armstrong

Greg LeMond deelt nog eens een ferme sneer uit na controversiële opmerking Lance Armstrong

20:35
Hele wereld staat versteld: Philipsen en resem collega's halen alle superlatieven boven voor Van der Poel

Hele wereld staat versteld: Philipsen en resem collega's halen alle superlatieven boven voor Van der Poel

16:35
Grote terugkeer Ruben Van Gucht een feit: mogelijk stort hij zich nog uitgebreider op de wielersport

Grote terugkeer Ruben Van Gucht een feit: mogelijk stort hij zich nog uitgebreider op de wielersport

19:35
Luxueuze overnachting voor meneer en mevrouw Evenepoel: Remco ziet 'prinses' Oumi schitteren in 5-sterrenhotel Naast de fiets

Luxueuze overnachting voor meneer en mevrouw Evenepoel: Remco ziet 'prinses' Oumi schitteren in 5-sterrenhotel

28/07
🎥 Vriendin Roxanne heeft toepasselijke reactie bij meeslepende, waanzinnige Van der Poel-video

🎥 Vriendin Roxanne heeft toepasselijke reactie bij meeslepende, waanzinnige Van der Poel-video

18:35
Evenepoel eist de status op die hem rechtmatig toebehoort, kleine tegenvaller voor Van der Poel

Evenepoel eist de status op die hem rechtmatig toebehoort, kleine tegenvaller voor Van der Poel

28/07
🎥 Waarom Van Aert voor zijn eerstvolgende kampioenschap meer favoriet is dan ooit tevoren

🎥 Waarom Van Aert voor zijn eerstvolgende kampioenschap meer favoriet is dan ooit tevoren

17:35
Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi

Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi

28/07
Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

27/07
Dopingpraktijken afgestraft: ex-wielrenner, ooit Giro-ritwinnaar, voor maar liefst 20 jaar geschorst

Dopingpraktijken afgestraft: ex-wielrenner, ooit Giro-ritwinnaar, voor maar liefst 20 jaar geschorst

15:35
Analisten die niet elkaars vrienden zijn zeggen hetzelfde: "Van der Poel zoals Van Aert, deze man was dood"

Analisten die niet elkaars vrienden zijn zeggen hetzelfde: "Van der Poel zoals Van Aert, deze man was dood"

14:35
UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen

UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen

28/07
Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

27/07
De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"

De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"

28/07
Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen

Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen

28/07
🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel

🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel

27/07
Van der Poel krijgt zelfs Eddy Merckx dolenthousiast: "Niet te geloven, een ander zou je geen kans geven"

Van der Poel krijgt zelfs Eddy Merckx dolenthousiast: "Niet te geloven, een ander zou je geen kans geven"

28/07
Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

28/07
"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren" Analyse

"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren"

27/07
Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

27/07
Historische cijfers! Deze Belg doet in de Tour wat zelfs Eddy Merckx nooit lukte

Historische cijfers! Deze Belg doet in de Tour wat zelfs Eddy Merckx nooit lukte

27/07
Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

27/07
Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer Naast de fiets

Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer

27/07
Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

27/07
Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

27/07
Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

27/07
Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

27/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tim Merlier Jose De Cauwer Eddy Merckx Jasper Philipsen Lance Armstrong Adrie Van Der Poel Daan Soete Jan Bakelants Chris Horner Patrick Lefevere Michael Boogerd Oliver Naesen Paul Herygers Greg Lemond Sven Vanthourenhout Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved