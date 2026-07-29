Het plan ligt helemaal klaar: zo klopt Evenepoel Pogacar op het WK

Kan Remco Evenepoel opnieuw wereldkampioen worden? Philippe Gilbert ziet de Belgische kopman als een van de absolute topfavorieten voor het WK in Montréal. Volgens de ex-wereldkampioen ligt het parcours hem perfect en kan zelfs Tadej Pogačar geklopt worden.

Gilbert ziet grote WK-kans voor Evenepoel

Remco Evenepoel heeft opnieuw indruk gemaakt tijdens de Tour de France en dat is ook Philippe Gilbert niet ontgaan. In een interview met La Capitale spreekt de voormalige wereldkampioen vol bewondering over de prestaties van zijn landgenoot. Vooral met het oog op het komende WK in Montréal ziet Gilbert een uitgelezen kans voor Evenepoel om opnieuw de regenboogtrui te veroveren.

"Het parcours is makkelijker dan in Kigali, met 3.600 hoogtemeters. Dat ligt Remco perfect. Bovendien heeft hij Wout van Aert aan zijn zijde", klinkt het in de Waalse krant. Daarmee verwijst Gilbert naar het profiel van het Canadese WK, dat volgens hem beter aansluit bij de kwaliteiten van de olympische kampioen.

Een duel tussen Evenepoel en Pogačar

Volgens Gilbert draait het wereldkampioenschap uit op een rechtstreeks duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar. De Sloveen was de voorbije twee WK's telkens de sterkste van de Belg, maar dit keer verwacht de oud-renner een ander verhaal.

"Ik denk dat een van hen wereldkampioen wordt. Het zal afhangen van wie als eerste aanvalt en meestal... is dat Remco", gaat Gilbert verder.

Gilbert verwacht dat Van Aert daarbij een cruciale rol kan spelen. De Belg zou in topvorm aan de start verschijnen en kan Evenepoel perfect ondersteunen in de finale. Dat geeft de Belgische selectie volgens hem een belangrijke troef tegenover de concurrentie.



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Nog sterker dan vroeger

Gilbert ziet bovendien dat Evenepoel nog altijd stappen blijft zetten. "Hij is nog sterker geworden. Hij is indrukwekkend. In de afdaling en op het vlakke was hij onklopbaar." Volgens Gilbert had Evenepoel tijdens de Tour zelfs nog meer risico's mogen nemen om het verschil te maken.

Hij wijst erop dat de Belg op snelle stroken een uniek wapen heeft. Zodra Evenepoel enkele tientallen meters voorsprong neemt, is hij volgens Gilbert bijzonder moeilijk terug te halen.

Aanvallend koersen blijft zijn grootste troef

Net als Tadej Pogačar kiest Evenepoel ervoor om zowel de klassiekers als de grote rondes te combineren. Daardoor zal hij volgens Gilbert nooit een renner worden zoals Jonas Vingegaard, die zijn volledige seizoen afstemt op de Tour de France.

Die aanvallende mentaliteit maakt volgens Gilbert net het verschil. Evenepoel wacht zelden af en durft risico's te nemen waar anderen twijfelen. Precies daarom ziet de ex-wereldkampioen hem als de grootste Belgische hoop op een nieuwe regenboogtrui.

Als Gilbert gelijk krijgt, kan Montréal uitgroeien tot het decor van een nieuw Belgisch wielerfeest, met Evenepoel als de man die opnieuw geschiedenis schrijft.