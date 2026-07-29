De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren
Foto: © photonews
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Terwijl Tadej Pogačar, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel vandaag het internationale wielrennen beheersen, staat de volgende generatie al klaar. De internationale wielerpers ziet deze tien jonge renners als de grootste talenten voor de komende jaren.

Paul Seixas (2007) – Decathlon AG2R La Mondiale

De Fransman Paul Seixas is zonder twijfel het grootste klimtalent van zijn generatie. De pas 19-jarige verbaasde tijdens zijn eerste Tour de France met een vierde plaats in het eindklassement. Volgens verschillende bronnen beschikt hij over alle kwaliteiten om ooit de Tour te winnen. Seixas combineert een uitstekende tijdrit met indrukwekkende klimcapaciteiten en een uitzonderlijk koersinzicht.

Albert Withen Philipsen (2006) – Lidl-Trek

De Deen Albert Withen Philipsen werd wereldkampioen bij de junioren op de weg én in het mountainbiken. Zijn veelzijdigheid maakt hem bijzonder interessant. Hij kan sprinten, klimmen en uit de voeten op lastige klassiekerparcoursen. Lidl-Trek ziet hem als een renner die zowel monumenten als grote rondes kan winnen.

Matthew Brennan (2005) – Visma | Lease a Bike

Matthew Brennan brak in 2026 definitief door op WorldTour-niveau. De Brit beschikt over een snelle sprint, maar overleeft ook zware heuvelritten. Cycling Weekly noemt hem een van de meest complete jonge renners van het moment. Zijn profiel doet denken aan een jonge Mathieu van der Poel.

Jarno Widar (2005) – Lotto Intermarché

België rekent op Jarno Widar als toekomstige klassementsrenner. De Limburger won al meerdere prestigieuze beloftenwedstrijden en wordt door voormalig Tourwinnaar Lucien Van Impe genoemd als mogelijke Belgische Tourwinnaar. Lotto kiest bewust voor een geleidelijke opbouw van zijn carrière.

Pablo Torres (2005) – UAE Team Emirates-XRG

Pablo Torres geldt als een van de grootste Spaanse klimtalenten. De jonge renner maakte indruk in de beloftencategorie en wordt binnen UAE Team Emirates-XRG gezien als een toekomstig kopman voor grote rondes. Zijn sterke tijdrit maakt hem extra compleet.

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Jørgen Nordhagen (2005) – Visma | Lease a Bike

De Noor Jørgen Nordhagen maakte eerst naam als toptalent in het langlaufen voordat hij volledig voor het wielrennen koos. Visma | Lease a Bike investeert volop in zijn ontwikkeling. Zijn uithoudingsvermogen, klimkwaliteiten en tijdrit maken hem een potentiële ronderenner van wereldklasse.

Héctor Álvarez (2006) – Lidl-Trek Future Racing

Héctor Álvarez behoort al enkele jaren tot de absolute wereldtop bij de junioren. De Spanjaard blinkt uit op heuvelachtige parcoursen en beschikt over een snelle sprint. Kenners verwachten dat hij op termijn kan uitgroeien tot een kandidaat voor de Ardennenklassiekers.

Adrià Pericas (2006) – UAE Team Emirates Gen Z

Nog een Spaans supertalent is Adrià Pericas. Hij staat bekend om zijn aanvallende koersstijl en zijn explosiviteit op korte hellingen. Pericas schuwt het risico niet en past daarmee perfect in de moderne generatie renners die overal durven aan te vallen.

Lorenzo Finn (2006) – Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies

De Italiaan Lorenzo Finn werd wereldkampioen bij de junioren en geldt als een van de grootste Italiaanse beloften van het moment. Hij is een uitstekende klimmer met een opvallend volwassen koersinzicht. Italië hoopt dat Finn opnieuw een landgenoot kan voortbrengen die ooit een grote ronde wint.

Sente Sentjens (2005) – Alpecin-Deceuninck Development Team

Met Sente Sentjens heeft België nog een tweede toptalent in huis. De zoon van voormalig prof Roy Sentjens ontwikkelt zich razendsnel. Zijn kracht, veelzijdigheid en koersintelligentie vallen ook internationaal op. Verschillende scouts verwachten dat hij binnen enkele jaren de overstap maakt naar de absolute wereldtop.

Een generatie om naar uit te kijken

Opvallend is hoe breed de talenten tegenwoordig verspreid zijn. Frankrijk, België, Denemarken, Spanje, Noorwegen, Italië en Groot-Brittannië beschikken allemaal over renners die volgens de internationale wielerpers kunnen uitgroeien tot de sterren van morgen. Het is onmogelijk te voorspellen wie uiteindelijk de nieuwe Pogačar of Evenepoel wordt, maar één ding staat vast: de toekomst van het wielrennen ziet er bijzonder rooskleurig uit en de concurrentie aan de top zal alleen maar groter worden.

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