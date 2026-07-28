Grote terugkeer Ruben Van Gucht een feit: mogelijk stort hij zich nog uitgebreider op de wielersport

De kijkers van een bepaalde tv-zender mogen zich opmaken voor de comeback van Ruben Van Gucht. Hij zal in de nabije toekomst zeker niet minder uitgebreid berichten over de wielersport, integendeel.

Play Sports, de sportzender van telecomoperator Telenet, heeft zijn nieuwe sportaanbod voorgesteld. Dieter Nieuwdorp, de Chief Commercial Officer van de Telenet Group, heeft dit toegelicht op een persmoment. In dit sportpakket wordt ook ruimte voorzien voor de Wereldbeker en de Superprestige in het veldrijden.

De Play Sports-kijker kan de ontwikkelingen in twee van de belangrijkste klassementen dus op de voet blijven volgen. Ook zal Ruben Van Gucht weer op Play Sports verschijnen. In het verleden heeft hij voor Play Sports al commentaar gegeven bij veldritten. Het wordt dus een optie om hem weer op dezelfde manier in te zetten.

Van Gucht niet meer exclusief bij VRT

De laatste jaren vormde Van Gucht met Paul Herygers een duo in de commentaarcabine bij de veldritten die door de VRT werden uitgezonden. Herygers wordt zelfs peter van de dochter van Ruben. Door zijn exclusiviteitscontract kon Van Gucht niet meer ingezet worden in de veldritten die op Play Sports te zien waren. Van Gucht zag in mei 2026 af van ditzelfde exclusiviteitscontract.

Van Gucht is nu aan de slag als freelancer en dat werkte een gedeeltelijke terugkeer naar Play Sports in de hand. Deze zender zal hem overigens ook inzetten als presentator tijdens een nieuw omkaderingsprogramma rond voetbalwedstrijden. Onlangs was Van Gucht bij VTM te zien in Congé Payé en op VRT geeft hij ook nog commentaar bij wegwedstrijden voor vrouwen.