Greg LeMond deelt nog eens een ferme sneer uit na controversiële opmerking Lance Armstrong

Lance Armstrong zal nooit de beste vriend van Greg LeMond worden, hoewel het allebei Amerikanen zijn. LeMond heeft het moeilijk met een uitspraak van Armstrong tijdens de voorbije Tour de France over wat nu het feitelijke record is en sneert terug.

Toen de nieuwe eindzege van Tadej Pogacar nog niet helemaal vastlag, ging het vaak over de mogelijkheid dat de Sloveen in het clubje van vijf terecht zou komen, het rijtje met vijfvoudige Tourwinnaars. Zo zou Pogacar het record evenaren. Armstrong zag het anders en beweerde dat Pogacar wel weet wat het echte record is.

Pogacar kreeg die uitspraak ook voor de voeten geworpen, maar wilde daar niet op ingaan. Drievoudig Tourwinnaar Greg LeMond heeft er bij L'Équipe wel wat over te zeggen. Qua talent bestaat er voor hem geen vergelijking tussen Pogacar en Armstrong. "Lance had zijn talent niet, hij 'vond' het op zijn 28ste", aldus LeMond.

Armstrong 'vond' talent door dopinggebruik volgens LeMond

Dat is natuurlijk een verwijzing naar het dopinggebruik van Armstrong. Reeds in 2001 uitte LeMond als een van de eerste voormalige Tourwinnaars zijn twijfels over de rechtmatigheid van de eerste drie Tourzeges van Armstrong. Die laatste zou daarna nog vier keer de Tour 'winnen' en pas later zijn dopinggebruik toegeven.

"Iedereen praat over wattages, maar sommige mensen worden van nature geboren met een hoge VO2 max. Dat heeft niets te maken met iemand die een lage VO2 max heeft en zeven keer de Tour de France wint", trekt LeMond fel van leer. De zeven Tourzeges van Armstrong werden uiteindelijk allemaal geschrapt en zo speelde die uiteraard ook zijn record kwijt.

Armstrong onder de indruk van Pogacar

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Armstrong heeft in zijn podcast ook wel ruiterlijk toegegeven dat deze Pogacar met hem de vloer zou aanvegen en bombardeerde de Sloveen zelfs tot meest dominante atleet aller tijden. Pogacar zit momenteel dus aan vijf Tourzeges. Pogacar won de Tour de France in 2020, 2021, 2024, 2025 en 2026.