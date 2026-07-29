Nu al zeer emotionele Tour voor Justine Ghekiere: "Dat zal me extra vleugels geven"

Voor Justine Ghekiere wordt de Tour de France Femmes meer dan een sportieve uitdaging. De Belgische klimster keert terug naar de iconische Mont Ventoux, de berg waar ze eerder dit jaar haar vriendin ten huwelijk vroeg. Dat maakt die etappe extra bijzonder.

De Mont Ventoux krijgt een emotionele lading

De Tour de France Femmes voert het peloton dit jaar opnieuw over de mythische Mont Ventoux. Voor Justine Ghekiere wordt dat een rit die veel verder gaat dan alleen het sportieve. De West-Vlaamse van AG Insurance-Soudal beleefde er eerder dit jaar namelijk een van de mooiste momenten uit haar privéleven.

Op de top van de Kale Berg vroeg ze haar vriendin ten huwelijk. Daardoor krijgt de terugkeer naar de Ventoux een extra emotionele betekenis. "Dat wordt sowieso extra speciaal", vertelt Ghekiere tijdens het persmoment van AG Insurance-Soudal. "Het zal me zeker extra vleugels geven om de ploeg daar zo goed als mogelijk te helpen, en zolang mogelijk bij de kopgroep te blijven."

Extra motivatie op een iconische klim

Voor veel rensters is de Mont Ventoux een van de zwaarste beklimmingen van het seizoen. Ghekiere kijkt echter niet alleen met respect, maar ook met warme gevoelens naar de beroemde Franse berg.

De dertigjarige klimster beseft dat emoties niet volstaan om boven te komen, maar ze gelooft wel dat de bijzondere herinnering haar net dat extra duwtje kan geven wanneer de kilometers beginnen door te wegen. De Ventoux vormt daardoor een van de etappes waar ze het meest naar uitkijkt.

Dat betekent niet dat haar eigen ambities plots veranderen. Haar opdracht blijft duidelijk: de ploeg zo lang mogelijk ondersteunen en haar kopvrouw bijstaan wanneer de wedstrijd openbreekt.





In dienst van de ploeg

Ghekiere maakte vorig jaar indruk met een ritzege in Le Grand-Bornand en de eindwinst in het bergklassement, maar ditmaal trekt ze met een andere instelling naar Frankrijk. "Ik rij puur in dienst", benadrukt ze.

Toch verwacht ze dat haar rol vaak vanuit de aanval zal komen. "Ik ga maken dat ik zoveel mogelijk in de aanval zit. Ik denk dat ik daar het best tot mijn recht kom. En eenmaal ik daar zit, kan je natuurlijk ook kansen creëren. Die ga ik dan met beide handen nemen, maar mijn hoofddoel is de ploeg."

Een symbolische terugkeer

Na een moeilijk seizoen, waarin een aanslepende blessure haar lange tijd afremde, voelt Ghekiere zich opnieuw klaar voor het hoogste niveau. Dat ze haar comeback kan maken in een Tour met een passage over de Mont Ventoux, maakt het verhaal compleet.

De iconische klim zal ongetwijfeld opnieuw pijn doen, zoals altijd. Maar voor Ghekiere wordt elke haarspeldbocht ook een herinnering aan een bijzonder hoofdstuk uit haar leven. Misschien levert dat net de extra kracht op om opnieuw een hoofdrol te spelen in de Tour de France Femmes.