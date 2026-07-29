Lefevere, Naesen en groterondewinnaar fileren heden en toekomst Evenepoel: "Hij heeft ons ongelijk bewezen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Lefevere, Naesen en groterondewinnaar fileren heden en toekomst Evenepoel: "Hij heeft ons ongelijk bewezen"
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel zal anders bekeken worden na een Tour die beter was dan zijn sceptici hadden verwacht. Daar is Patrick Lefevere heel eerlijk over. Ook Chris Horner laat zich uit over de klimprestaties van Evenepoel en Oliver Naesen licht toe wat dit betekent voor Remco's toekomst.

Lefevere reageerde bij Cyclism'Actu op de Tour-prestaties van zijn vroegere pupil. "We zagen hem misschien niet als dé klassementsrenner, maar een goede renner antwoordt altijd met de pedalen. Hij heeft ons ongelijk bewezen, dat is briljant. Ook Pogacar is menselijk, ondanks alles. Remco is jonger. Hij moet blijven verbeteren en blijven aandringen."

Chris Horner houdt op zijn YouTube-kanaal de klimprestaties van Evenepoel tegen het licht. "De belangrijkste les uit de Tour de France is dat Remco verstandiger is geworden. Hij heeft geleerd om zijn benen niet op te blazen. Hij heeft geleerd om rustiger aan de Tour te beginnen en niet alles extreem te doen in de weken voor de start."

De Vueltawinnaar van 2013 weet wat voor Evenepoel cruciaal is in aanloop naar elke Tour. "Zorg dat je je dieet en gewicht onder controle hebt en de training soepel verloopt, in plaats van je in twee weken tijd volledig klaar te stomen. Je hebt die periode van twee maanden nodig om met een solide basis aan de start te verschijnen in de Tour."

Evenepoel heeft die periode na Luik-Bastenaken-Luik maximaal gebruikt, zonder deel te nemen aan andere wedstrijden. "Zet geen extra druk op het lichaam, want in de Tour zal de druk op de meeste dagen al extreem zijn. Spaar je benen in de etappes waarin het niet uitmaakt en gebruik je benen alleen in de etappes waar het echt op aankomt."

Ervaring Evenepoel toegenomen

Horner stelt vast dat Evenepoel in de Tour van dit jaar dit beter gedaan heeft. "De ervaring van Remco is flink toegenomen. Hij zegt nu een berg data te hebben om op te vertrouwen voor toekomstige ronden. Vingegaard zal zich zeker zorgen moeten maken over Remco, Pogacar maar een heel klein beetje."

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Toch hoeft de koersloze voorbereiding van Evenepoel niet elk jaar herhaald te worden. In de HLN Wielerpodcast wordt de optie aangehaald om eens de Giro te rijden. "Het lijkt mij dat je het stap per stap moet bekijken", nuanceert Naesen. "Gaan we naar een Giro die zich voor de helft boven de 2000 meter afspeelt of naar eentje met drie lange tijdritten?"

Tour de France blijft grootste koers

De vraag kan ook gesteld worden of Evenepoel wel een Tourzege moet blijven najagen, want de kloof met Pogacar blijft groot. "Als we het wielerjaar in een taartdiagram gieten, is de Tour driie kwart van de taart. Je beseft als renner ook dat die Tour zo groots is." Die grote waarde is er op sportief en commercieel vlak.

"Wellicht moet hij voor de Tour blijven gaan, maar als er een buitenkans is in een andere grote ronde met een parcours op zijn maat, why not?" Evenepoel heeft al eens de Giro gereden, in 2023. Hij behaalde ritzeges in twee tijdritten, maar moest opgeven vanwege een coronabesmetting. 

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