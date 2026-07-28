Analisten die niet elkaars vrienden zijn zeggen hetzelfde: "Van der Poel zoals Van Aert, deze man was dood"

Mathieu van der Poel heeft voor het orgelpunt van de Tour gezorgd, door à la Van Aert voor de aanval te kiezen op de Montmartre. Haast alle analisten staan op de banken te applaudisseren voor die finale in Parijs, zelfs als ze elkaar niet mogen.

"Dit moet de zwaarste inspanning zijn die Van der Poel ooit in zijn hele carrière heeft geleverd", zegt Lance Armstrong in THEMOVE. "Die Amstel Gold Race van enkele jaren geleden was iets dat ik nog nooit had gezien in de klassiekers, maar je hebt gezien hoe hij er na de finish in Parijs aan toe was. Deze man was dood."

George Hincapie zag hoezeer Van der Poel erop gebrand was. "De tweede beste renner ter wereld was verwikkeld in een boksgevecht met Pogacar. Die laatste had niets meer over en Van der Poel wel. Het geeft je een indicatie hoe sterk en hoe gemotiveerd Van der Poel was. Dit was een van de spannendste finishes in welke koers dan ook."

Het parcours was licht aangepast, waardoor Van der Poel moest blijven koersen tot op de streep. "Ik denk dat Van der Poel ook won op het parcours van vorig jaar", aldus Johan Bruyneel. "Op de eerste twee passages van de Montmartre viel Pogacar aan en op de derde passage ging Van der Poel hem voorbij, een beetje in dezelfde stijl als Van Aert vorig jaar".

Thijs Zonneveld is geen vriend van de mannen van THEMOVE, maar ook hij was bij In De Waaier lyrisch. Vooral de kopgroep die bestond uit de vier wereldkampioenen bleef hem bij. "Mathieu belt aan bij Pogi en vraagt: gaan we buiten spelen? Mads Pedersen zegt: ik ga weer buiten spelen. En Remco Evenepoel zegt: als jullie buiten gaan spelen, wil ik ook meespelen."

Vier wereldkampioenen wonnen in de Tour

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Zonneveld voelt zich gezegend dat hij naar wielrennen mag kijken in deze generatie. De cijfers spreken voor zich. Pogacar heeft maar liefst vijf ritten gewonnen in de afgelopen Tour de France. Evenepoel en Van der Poel waren allebei goed voor twee ritzeges. Pedersen stelde het met één ritzege, wat nog altijd prima is.