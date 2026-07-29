Mysterie opgelost? Dít zou Tim Merlier uit de Tour hebben gekegeld

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Mysterie opgelost? Dít zou Tim Merlier uit de Tour hebben gekegeld
Foto: © photonews
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De opgave van Tim Merlier in de Tour de France blijft nazinderen. Nu lijkt ook duidelijk waarom de Europees kampioen plots de strijd moest staken. Volgens Het Nieuwsblad speelde een vermoedelijke covidinfectie een belangrijke rol.

Eindelijk meer duidelijkheid

Tim Merlier moest tijdens de Tour de France onverwacht afstappen, ondanks een sterke eerste wedstrijdhelft waarin hij zich meermaals toonde in de massasprints. Officieel werd aanvankelijk weinig gecommuniceerd over de exacte oorzaak, maar volgens Het Nieuwsblad lijkt de puzzel nu grotendeels gelegd.

De Belgische sprinter van Soudal Quick-Step zou namelijk geveld zijn door een vermoedelijke covidinfectie. Daardoor zag hij zich genoodzaakt de Tour vroegtijdig te verlaten, terwijl hij nog hoopte op extra sprintkansen in de slotweek.

Stilaan opnieuw de oude

Het goede nieuws is dat Merlier intussen opnieuw aan de beterhand is. De krant meldt dat de West-Vlaming stilaan volledig herstelt van de vermoedelijke besmetting.

Dat is een belangrijke opsteker, want de komende weken staan nog heel wat belangrijke afspraken op het programma. Nu de symptomen stilaan verdwijnen, kan Merlier opnieuw beginnen opbouwen richting de volgende doelen van het seizoen.

Covid blijft een onzichtbare tegenstander

De voorbije jaren verdween covid grotendeels uit de schijnwerpers, maar het virus blijft af en toe roet in het eten gooien voor topsporters. Zeker in een grote ronde, waar renners drie weken lang dicht op elkaar leven en dagelijks zware fysieke inspanningen leveren, kan een besmetting grote gevolgen hebben.

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Voor Merlier kwam de infectie bijzonder ongelegen. De Europees kampioen had zich meermaals in de sprint gemengd en hoopte nog een extra ritzege aan zijn palmares toe te voegen. In plaats daarvan moest hij noodgedwongen de Tour verlaten.

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