🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

Wat een ritzege van Wout van Aert allemaal niet teweeg kan brengen. Zo groot de vreugde was in het kamp van Van Aert, zo groot was de desillusie bij de man die door hem geklopt werd.

Bij de aankomst in Villars-les-Dombes moest Hugo Hofstetter vrede nemen met een tweede plaats, achter Wout van Aert. Dat lukte de Fransman maar matig. Nochtans was het verschil tussen de nummers 1 en 2 uit de rituitslag duidelijk en was het ook een compleet faire sprint. Dat maakte de teleurstelling bij Hofstetter er niet minder op.

Vlak na de finish werd hij in beeld genomen toen hij van ontgoocheling twee keer op zijn helm klopte. Zat er een speciale reden achter die ontgoocheling? Niet echt. Van Aert benadrukte in zijn flashinterview ook dat de vroegere Dauphiné een grote koers is om een rit te winnen. Beeld je dan eens in hoe het voor een Fransman moet aanvoelen.

Van Aert een kampioen

Hofstetter zag zichzelf al in de buurt komen, maar besefte in zijn reactie bij Cycling Pro Net dat hij zichzelf weinig aan te wrijven had. "Ik miste gewoon wat kracht in de benen, maar dat is hoe het is. Wout van Aert is ook een kampioen, maar het is beter om te winnen voor Wout van Aert in plaats van tweede achter hem te eindigen", aldus Hofstetter.

Tijdens de VRT-uitzending werd de houding van Hofstetter ook opgemerkt en zagen ze hem aangeslagen weer de bus van NSN Cycling instappen. "In zijn verhaal is het geen schande dat hij tweede eindigt achter Wout van Aert, maar hij is ontgoocheld. En dat mag", oordeelt José De Cauwer. Christophe Vandegoor vond het zelfs bij topsport horen.



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Zege in 'Dauphiné' zou voor Hofstetter veel betekenen

Hofstetter is ook niet de man van de vele en grote zeges. De 32-jarige sprinter heeft wel koersen als Samyn en Tro-Bro Léon gewonnen. Dat zijn mooie koersen, maar een ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes had zijn carrière nog extra kleur kunnen geven.