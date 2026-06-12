Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft
Foto: © photonews

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Als iemand de prestaties van Wout van Aert in zijn perspectief moet kunnen plaatsen, is het ploegleider Maarten Wynants. Hij heeft immers zelf nog voor Visma-Lease a Bike gereden.

Eerder in de week waren er nog twijfels rond en kritiek op Van Aert, vooral nadat die laatste verrassend moest lossen in de ploegentijdrit. In de dagen daarna kwam Van Aert goed voor de dag in de sprints. In de vijfde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes werd hij hiervoor zelfs beloond met een overwinning. Dat is mooi meegenomen.

"Als je rustig blijft, zie je dat het ook heel snel kan keren", reageert Maarten Wynants bij VTM NIEUWS en Sporza. "Alleen zijn we er natuurlijk nog niet", waarschuwt de Belgische ploegleider meteen ook wel. "Het is ook niet dat hij nu ineens topfavoriet is om alle sprints te winnen in de Tour." De verwachtingen daaromtrent worden getemperd.

Wynants noemt het een goede boost

Tegelijkertijd kan Wynants het zonlicht niet ontkennen. "Dit is wel de juiste stap in de juiste richting. Op het juiste moment een goede boost geeft altijd heel veel moraal voor wat er komen gaat. Nu kan hij met een gerust hart in de bergen werken." Dat is immers wat er nu aankomt in de Franse rittenkoers: nog enkele dagen in het hooggebergte.

Het is het beste om de waan van de dag te proberen overstijgen. Dat is een les die iedereen misschien kan leren uit de prestaties van Van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. "Ik geloof dat Vincent Kompany altijd zei: je bent nooit zo goed als ze schrijven op een goede dag en je bent nooit zo slecht als ze schrijven op een slechte dag."

Wynants vaak aanwezig bij successen Van Aert

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Voor Wynants is het als ploegleider toch weer een mooi moment om de ritzege van Van Aert mee te beleven. Hij is wel vaker in de buurt bij de successen die Van Aert geboekt heeft in zijn carrière, of die er nu in de Tour, de Vuelta of in Parijs-Roubaix kwamen.

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