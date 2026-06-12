Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?
Foto: © photonews

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Er wordt een interessante theorie gelanceerd. De overwinning van Wout van Aert in Parijs-Roubaix zou een rol kunnen hebben gespeeld bij het vertrek van Grischa Niermann bij Visma | Lease a Bike.

De Head of Racing verlaat binnenkort de Nederlandse formatie en gaat ook niet meer mee naar de Tour de France. Het wordt besproken in de podcast In De Waaier. Voormalig renner Michiel Elijzen vergelijkt het met de beslissing van Simon Yates. "Die had nog één doel en dat was de Giro winnen. Toen dat lukte, was het eigenlijk gewoon klaar."

Yates had er vrede mee om daarna zijn wielercarrière te beëindigen en op dezelfde manier zet Niermann nu een punt achter zijn periode bij Visma | Lease a Bike. "Natuurlijk is hij emotioneel heel betrokken bij deze ploeg omdat hij er zo lang heeft gewerkt en zo veel successen heeft behaald. Het zal oprecht een onwijs moeilijke beslissing zijn geweest."

Even groot doel als voor Van Aert

Als er één ding de doorslag heeft gegeven, is het misschien uitgerekend Parijs-Roubaix. "Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het winnen van Parijs-Roubaix net zo'n groot levensdoel geweest is voor Grischa als voor Wout van Aert. Na die overwinning reed Grischa naar huis en dacht hij mogelijk: en nu?" Plots was dat grote doel bereikt.

De Duitser heeft met Visma | Lease a Bike al nagenoeg alle andere grote koersen gewonnen en kan binnenkort weer aan iets nieuws bouwen bij Lidl-Trek. Voor Visma | Lease a Bike is zijn vertrek dan wel een aderlating, voor hemzelf is het een soort beloning. "Het is een supermooie beloning. Hij heeft een vrij indrukwekkend cv."

Grote herstructurering bij Lidl-Trek


De komst van Niermann past bij Lidl-Trek in een grote herstructurering. Luca Guercilena vertrekt na jaren als algemeen manager. Andy Schleck wordt CEO en het is aan Niermann om de sportieve lijnen uit te zetten. Op dat vlak begint hij met een mooie basis, maar ligt er tegelijkertijd nog veel werk op de plank.

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Michiel Elijzen
Grischa Niermann

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