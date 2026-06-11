De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Paul Magnier blijft indruk maken en dat roept vragen op over de toekomst van Tim Merlier bij Soudal Quick-Step. Ploegbaas Jurgen Foré ziet voorlopig geen probleem, maar beseft dat de concurrentie tussen beide sprinters ooit kan oplaaien.

Magnier zorgt voor luxeprobleem

De stormachtige ontwikkeling van Paul Magnier is een van de opvallendste verhalen van het seizoen. De jonge Fransman bewees in de Giro dat hij klaar is voor het grote werk, terwijl Tim Merlier de voorbije maanden rustig naar de Tour de France toewerkte.

Volgens ploeg-CEO Jurgen Foré is dat een bewuste keuze. “Dit jaar hebben we ervoor gekozen om Paul naar de Giro te brengen en Tim naar de Tour”, vertelt hij in een gesprek met WielerFlits. Daarmee hield Soudal Quick-Step beide sprinters uit elkaars vaarwater.

Merlier blijft een sleutelfiguur

Dat Magnier snel groeit, betekent volgens Foré niet dat Merlier aan belang verliest. Integendeel. De Belgische spurter blijft een van de absolute speerpunten van de ploeg.

Foré benadrukt dat het eerder een aangenaam dilemma is. Hij noemt het een “luxeprobleem dat we later moeten oplossen” en wijst erop dat Merlier nog grote ambities heeft. Zo wil de Europees kampioen ooit ritten winnen in alle drie de grote rondes, waardoor ook een deelname aan de Vuelta opnieuw in beeld kan komen. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws kan die puzzel volgend seizoen opnieuw helemaal anders worden gelegd.

Voorzichtig terug naar topniveau

Voor de Tour van dit jaar krijgt Merlier alvast het volle vertrouwen. Zijn voorbereiding verliep nochtans niet zonder zorgen, nadat een blessure langer aansleepte dan gehoopt.

Foré is tevreden over de aanpak van de ploeg. “Er is niets overhaast gebeurd”, klinkt het. Via gerichte wedstrijden, trainingsblokken en een hoogtestage werkte Merlier stap voor stap aan zijn vorm.

Alle vertrouwen richting Tour

Dat Magnier in de Giro successen boekte, gaf Merlier volgens Foré de kans om zonder extra druk op te bouwen. De Belgische sprinter won dit seizoen al verschillende koersen en trekt met vertrouwen naar de Tour.

De interne concurrentie lijkt voorlopig dus geen bedreiging, maar eerder een extra troef voor Soudal Quick-Step. Toch is één ding duidelijk: als Magnier zijn ontwikkeling doorzet en ook de Tour lonkt, zal de ploegleiding vroeg of laat een moeilijke keuze moeten maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Tim Merlier

Meer nieuws

Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen Naast de fiets

Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

20:00
Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

19:00
Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

17:47
Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer

Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer

17:00
“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert

“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert

16:00
Ferme ingreep: programma van Jasper Philipsen lastminute gewijzigd

Ferme ingreep: programma van Jasper Philipsen lastminute gewijzigd

15:00
Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim

Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim

14:00
“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af

“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af

12:30
Dit heeft het wielrennen absoluut nodig om een succesverhaal zoals Formule 1 te worden

Dit heeft het wielrennen absoluut nodig om een succesverhaal zoals Formule 1 te worden

11:30
Dat belooft: Quick-Step-renner stuurt concurrentie een duidelijke waarschuwing

Dat belooft: Quick-Step-renner stuurt concurrentie een duidelijke waarschuwing

10:30
Ploegleider doet boekje open over Van Aert: “De situatie dééd iets met hem”

Ploegleider doet boekje open over Van Aert: “De situatie dééd iets met hem”

09:30
Minister krijgt noodkreet van wieler-Vlaanderen, maar haar antwoord doet wenkbrauwen fronsen

Minister krijgt noodkreet van wieler-Vlaanderen, maar haar antwoord doet wenkbrauwen fronsen

08:30
1 miljoen te verdienen op de fiets: het merk hierachter kent u via Sagan en Belgische vicewereldkampioen

1 miljoen te verdienen op de fiets: het merk hierachter kent u via Sagan en Belgische vicewereldkampioen

07:30
Koers LIVE: Iedereen kijkt vol ongeloof: Alpecin-renner maakt gigantische blunder

Koers LIVE: Iedereen kijkt vol ongeloof: Alpecin-renner maakt gigantische blunder

06:37
🎥 Evenepoel deelt interessante cijfers over voeding in functie van gewicht en steekt de draak met inner circle

🎥 Evenepoel deelt interessante cijfers over voeding in functie van gewicht en steekt de draak met inner circle

10/06
De Cauwer vindt dat Van Aert status meer moet doen gelden en bekijkt het niet zoals vele anderen

De Cauwer vindt dat Van Aert status meer moet doen gelden en bekijkt het niet zoals vele anderen

10/06
Profetische woorden! Bijna kon alles de vuilbak in: Van Aert stuurt fans van ene extreme emotie naar de andere Analyse

Profetische woorden! Bijna kon alles de vuilbak in: Van Aert stuurt fans van ene extreme emotie naar de andere

10/06
Grootste ster op Mount Hollywood volgt Remco op: kans voor hem zelf, maar ook voor Van Aert en Van der Poel

Grootste ster op Mount Hollywood volgt Remco op: kans voor hem zelf, maar ook voor Van Aert en Van der Poel

10/06
Kijker verrast met signaal en De Cauwer trekt conclusie over Pogacar: "Toen kwam Van Aert en was het voorbij"

Kijker verrast met signaal en De Cauwer trekt conclusie over Pogacar: "Toen kwam Van Aert en was het voorbij"

10/06
Dag en nacht verschil met ploeg van Van Aert: UAE-team van Pogacar krijgt enorme veeg uit de pan

Dag en nacht verschil met ploeg van Van Aert: UAE-team van Pogacar krijgt enorme veeg uit de pan

10/06
Geen Tour voor Van Aert? Belgische analist vindt dat Visma | Lease a Bike vervanger moet klaarhouden

Geen Tour voor Van Aert? Belgische analist vindt dat Visma | Lease a Bike vervanger moet klaarhouden

10/06
Ruben Van Gucht neemt er nu nog iets volledig nieuw bij: is hij verslaafd? Naast de fiets

Ruben Van Gucht neemt er nu nog iets volledig nieuw bij: is hij verslaafd?

10/06
Is de slechte vorm van Van Aert totale 'miserie'? Zijn trainer komt desondanks met belofte

Is de slechte vorm van Van Aert totale 'miserie'? Zijn trainer komt desondanks met belofte

10/06
Eerste alarmerend signaal verklapt, maar plots ook heel ander geluid over valpartij van Van Aert

Eerste alarmerend signaal verklapt, maar plots ook heel ander geluid over valpartij van Van Aert

10/06
Van Gils slaat alarm: "Als Evenepoel en Lipowitz erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren"

Van Gils slaat alarm: "Als Evenepoel en Lipowitz erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren"

10/06
De Cauwer geeft zijn ongezouten mening over het moeten lossen van Van Aert

De Cauwer geeft zijn ongezouten mening over het moeten lossen van Van Aert

10/06
Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

10/06
Opvallende woorden over Evenepoel: "Een beetje bedrijfsgeheim"

Opvallende woorden over Evenepoel: "Een beetje bedrijfsgeheim"

10/06
Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

09/06
Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

09/06
“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

09/06
🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

09/06
Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

09/06
“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

09/06
Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

09/06
Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

09/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jose De Cauwer Eddy Merckx Maarten Wynants Axel Merckx Matteo Jorgenson Victor Campenaerts Mathieu Van Der Poel Urska Zigart Jasper Philipsen Demi Vollering Nathan Van Hooydonck Jan-Willem Van Schip Rudi Garcia Michael Boogerd Tim Merlier Klaas Lodewyck Mike Teunissen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved