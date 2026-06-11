De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

Paul Magnier blijft indruk maken en dat roept vragen op over de toekomst van Tim Merlier bij Soudal Quick-Step. Ploegbaas Jurgen Foré ziet voorlopig geen probleem, maar beseft dat de concurrentie tussen beide sprinters ooit kan oplaaien.

Magnier zorgt voor luxeprobleem

De stormachtige ontwikkeling van Paul Magnier is een van de opvallendste verhalen van het seizoen. De jonge Fransman bewees in de Giro dat hij klaar is voor het grote werk, terwijl Tim Merlier de voorbije maanden rustig naar de Tour de France toewerkte.

Volgens ploeg-CEO Jurgen Foré is dat een bewuste keuze. “Dit jaar hebben we ervoor gekozen om Paul naar de Giro te brengen en Tim naar de Tour”, vertelt hij in een gesprek met WielerFlits. Daarmee hield Soudal Quick-Step beide sprinters uit elkaars vaarwater.

Merlier blijft een sleutelfiguur

Dat Magnier snel groeit, betekent volgens Foré niet dat Merlier aan belang verliest. Integendeel. De Belgische spurter blijft een van de absolute speerpunten van de ploeg.

Foré benadrukt dat het eerder een aangenaam dilemma is. Hij noemt het een “luxeprobleem dat we later moeten oplossen” en wijst erop dat Merlier nog grote ambities heeft. Zo wil de Europees kampioen ooit ritten winnen in alle drie de grote rondes, waardoor ook een deelname aan de Vuelta opnieuw in beeld kan komen. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws kan die puzzel volgend seizoen opnieuw helemaal anders worden gelegd.

Voorzichtig terug naar topniveau

Voor de Tour van dit jaar krijgt Merlier alvast het volle vertrouwen. Zijn voorbereiding verliep nochtans niet zonder zorgen, nadat een blessure langer aansleepte dan gehoopt.





Foré is tevreden over de aanpak van de ploeg. “Er is niets overhaast gebeurd”, klinkt het. Via gerichte wedstrijden, trainingsblokken en een hoogtestage werkte Merlier stap voor stap aan zijn vorm.

Alle vertrouwen richting Tour

Dat Magnier in de Giro successen boekte, gaf Merlier volgens Foré de kans om zonder extra druk op te bouwen. De Belgische sprinter won dit seizoen al verschillende koersen en trekt met vertrouwen naar de Tour.

De interne concurrentie lijkt voorlopig dus geen bedreiging, maar eerder een extra troef voor Soudal Quick-Step. Toch is één ding duidelijk: als Magnier zijn ontwikkeling doorzet en ook de Tour lonkt, zal de ploegleiding vroeg of laat een moeilijke keuze moeten maken.